Η Μπάγερν πήρε το τρίτο της διπλό στη Euroleague, νικώντας τη Βιλερμπάν

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βιλερμπάν, επικρατώντας με σκορ 95-99 σε αγώνα της Euroleague. Αυτή ήταν η τρίτη εκτός έδρας νίκη για τους Γερμανούς στη διοργάνωση, με τον Όστιν Γουάιλι να ξεχωρίζει με την απόδοσή του. Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ κατάφερε να αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων στην τέταρτη περίοδο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Η κυριαρχία του Γουάιλι και η τρίτη εκτός έδρας νίκη

Ο Όστιν Γουάιλι αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Μπάγερν, καταγράφοντας 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Η κυριαρχία του ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Η Μπάγερν έφτασε έτσι στο 3-7 στη Euroleague, με όλες τις νίκες της να έχουν επιτευχθεί μακριά από την έδρα της. Μετά τα διπλά επί της Χάποελ και της Εφές, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ πρόσθεσε μία ακόμα εκτός έδρας επιτυχία, δείχνοντας να βρίσκει καλύτερο ρυθμό μακριά από το Μόναχο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Μπάγερν ξεκίνησε τον αγώνα πιο δυναμικά, προηγούμενη με 6-12 χάρη στις προσπάθειες των Λούτσιτς και Γουάιλι. Για τη Βιλερμπάν, ο Γκατς ήταν αυτός που κρατούσε την ομάδα του στο παιχνίδι, φτάνοντας τους 9 πόντους νωρίς. Στη συνέχεια, ο Μιλς ισοφάρισε με ένα τρίποντο σε 14-14, με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι μέχρι την ανάπαυλα.

Στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνα, παίρνοντας ένα προβάδισμα με 33-29, με τον Γκατς να έχει φτάσει τους 13 πόντους. Ωστόσο, οι Λούτσιτς, Γιοκουμπάιτις και Γουάιλι βρήκαν επιθετικό ρυθμό για την Μπάγερν, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να κλείσει ισόπαλο με σκορ 45-45.

Η Μπάγερν χτίζει διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο

Ο Όστιν Γουάιλι συνέχισε να είναι ασταμάτητος, έχοντας φτάσει τους 17 πόντους. Ο Ομπστ σημείωσε το πρώτο του τρίποντο για το 52-55, δίνοντας ένα μικρό προβάδισμα στην Μπάγερν. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί έχτισαν μομέντουμ με τους Τίμαν και Τζέσαπ, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 61-69.

Με τον Τζέσαπ και ένα τρίποντο του Μποσάμπ, η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (63-73). Ο Μπεσόν απάντησε για τη Βιλερμπάν, μειώνοντας σε 66-73 στο τέλος της τρίτης περιόδου, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες των γηπεδούχων.

Η αντεπίθεση της Βιλερμπάν και το δραματικό φινάλε

Στην τέταρτη περίοδο, η Βιλερμπάν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με τρίποντα από τους Σέστινα και Γουότερς, μειώνοντας σε 72-75. Η Μπάγερν, όμως, με τους Τζέσαπ και Μποσάμπ, απάντησε, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 72-81. Ο Μιλς έφτασε τους 20 πόντους και με δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε σε 82-83, ενώ στη συνέχεια έβαλε μπροστά την ομάδα του με 88-87, ανατρέποντας το μομέντουμ.

Με δύο βολές του Ουάσινγκτον, η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 92-89. Ο Λούτσιτς, όμως, με 2/2 βολές και ένα κάρφωμα, έκανε το 92-93, ενώ ο Γουάιλι ακολούθησε με σκορ 92-95, μετά από χαμένο τρίποντο του Γουότερς. Ο Μπεσόν μείωσε σε 94-95. Ακολούθησε μία απόφαση των διαιτητών, οι οποίοι έδωσαν φάουλ στην άμυνα του Κράουντερ στον Λούτσιτς και στη συνέχεια φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς στον Σέρβο για πράξη βίας. Ο Λούτσιτς ευστόχησε στις βολές για το 94-97, ενώ ο Σέστινα, που σούταρε αντί του Κράουντερ (ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ), έβαλε μία βολή για το 95-97. Η Μπάγερν έβγαλε την άμυνα και ο Γιοκουμπάιτις με βολές διαμόρφωσε το τελικό 95-99, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων

Για την Μπάγερν, εκτός από τον Όστιν Γουάιλι, σημαντική ήταν η συμβολή του Λούτσιτς με 18 πόντους και του Τζέσαπ με 14 πόντους. Ο Άντον Γκαβέλ είδε την ομάδα του να παίρνει μια δύσκολη νίκη.

Από την πλευρά της Βιλερμπάν, ο αειθαλής Μιλς πάλεψε για την ανατροπή, σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ ο Γκατς πρόσθεσε 18 πόντους. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ πήγε στο 4-6 μετά το αποψινό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta