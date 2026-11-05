Νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους για την εκπαίδευση πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα

Ένας νέος και σύγχρονος εξομοιωτής πυρκαγιάς εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Ο εξοπλισμός αυτός παρέχει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να πραγματοποιούν ασκήσεις κατάσβεσης και διάσωσης. Οι συνθήκες που δημιουργούνται προσομοιάζουν με ακρίβεια πραγματικά περιστατικά σε αεροσκάφη, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Η ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση

Η αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς σε αεροσκάφος αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση. Οι πυροσβέστες που καλούνται να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν διάφορες εστίες φωτιάς, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά σημεία του αεροσκάφους.

Παράλληλα, είναι πιθανές οι διαρροές καυσίμων, οι οποίες αυξάνουν την επικινδυνότητα και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, ένα κρίσιμο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι η διαχείριση περιστατικών διάσωσης επιβατών, καθώς η ασφάλειά τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε τέτοιο συμβάν. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, η Πυροσβεστική Ακαδημία προχώρησε στην απόκτηση του νέου εξομοιωτή.

Ο νέος εξομοιωτής AFS 5000

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας φέρει την ονομασία AFS 5000 και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προμήθεια του εξομοιωτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας.

Η χρηματοδότηση για την απόκτηση του AFS 5000 προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο εξομοιωτής είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, ένα υλικό που του προσδίδει ανθεκτικότητα τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τις ασκήσεις, όσο και στις διάφορες καιρικές συνθήκες.

Η λειτουργία του βασίζεται στη δημιουργία ελεγχόμενων εστιών πραγματικής φωτιάς, οι οποίες παράγονται με την καύση υγραερίου. Ταυτόχρονα, το σύστημα παράγει και τεχνητό καπνό, προσφέροντας ένα περιβάλλον που προσομοιάζει με μεγάλη ακρίβεια τις συνθήκες μιας πραγματικής πυρκαγιάς. Για την ασφαλή διεξαγωγή των ασκήσεων, ο εξομοιωτής διαθέτει ειδικό λογισμικό, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτης ανάγκης, ενώ όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται υπό τη συνεχή επίβλεψη εκπαιδευτών.

Σενάρια εκπαίδευσης και δυνατότητες

Ο εξομοιωτής AFS 5000 προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, επιτρέποντας την αναπαράσταση πυρκαγιών σε ποικίλα σημεία ενός αεροσκάφους. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα εξωτερικά τμήματα του αεροσκάφους, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν σε συγκεκριμένα σενάρια, όσο και το εσωτερικό της καμπίνας.

Στο εσωτερικό, οι πυροσβέστες μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά πυρκαγιάς στο πιλοτήριο, στα καθίσματα των επιβατών, στην κουζίνα, στις τουαλέτες, αλλά και στον χώρο φορτίου. Επιπλέον, ο εξομοιωτής υποστηρίζει σενάρια διαρροής καυσίμων, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένες τεχνικές αντιμετώπισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δυνατότητα εξάσκησης σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δράσουν υπό συνθήκες καπνού και περιορισμένης ορατότητας, προσομοιάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ένα πραγματικό συμβάν, όπου η γρήγορη και αποτελεσματική διάσωση είναι κρίσιμη.

Πρακτική εξάσκηση και τακτικές

Πέρα από την κατάσβεση των εστιών φωτιάς και τις επιχειρήσεις διάσωσης, ο νέος εξομοιωτής επιτρέπει την εκπαίδευση των πυροσβεστών σε μια σειρά από τακτικές και διαδικασίες που είναι απαραίτητες σε ένα αεροπορικό συμβάν. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στις βέλτιστες τακτικές προσέγγισης του αεροσκάφους και στην κατάλληλη τοποθέτηση των πυροσβεστικών οχημάτων γύρω από αυτό.

Επίσης, διδάσκονται και εφαρμόζουν τη χρήση διαφόρων τύπων αυλών, όπως οι φορητές αύλες και οι αύλες οροφής, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική κατάσβεση της φωτιάς. Ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αφορά και τον συντονισμό των ενεργειών τόσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και για τη διάσωση των ατόμων που βρίσκονται εντός του αεροσκάφους, διασφαλίζοντας την ομαλή και συγχρονισμένη δράση των ομάδων.

Το ευρύτερο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα δεν περιορίζεται μόνο στην εγκατάσταση του εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους. Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, προβλέπει την ενίσχυση της Ακαδημίας και με πρόσθετο εξοπλισμό πρακτικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χρήση ενός αυτοκινούμενου εξομοιωτή πυρκαγιάς. Αυτή η κινητή μονάδα εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει ελεγχόμενες συνθήκες φωτιάς σε διάφορες τοποθεσίες, προσφέροντας ευελιξία στην εκπαίδευση. Μέσω αυτών των σύγχρονων υποδομών, το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύει σημαντικά την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta