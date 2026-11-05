Γνωστοί Έλληνες influencers προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξασφαλίζοντας σημαντικές αμοιβές και προμήθειες που συνδέονται άμεσα με τις απώλειες των παικτών. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε έρευνα του ΑΝΤ1 αναδεικνύουν την έκταση του φαινομένου, καθώς το 2025 εκτιμάται ότι διακινήθηκαν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στην παράνομη αγορά. Η προώθηση αυτή συνεχίζεται, παρά τις πρόσφατες νομικές ενέργειες που έχουν γίνει σε βάρος δεκαοκτώ γνωστών προσώπων του διαδικτύου.

Η αποκάλυψη της έρευνας του ΑΝΤ1

Έρευνα του ΑΝΤ1 έφερε στο φως την προώθηση παράνομων στοιχηματικών εταιρειών από γνωστούς Έλληνες influencers. Η έρευνα παρουσίασε συγκεκριμένες διαφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και λεπτομέρειες για τις οικονομικές συμφωνίες που αποφέρουν χιλιάδες ευρώ στους δημιουργούς περιεχομένου. Παρά το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε βάρος 18 γνωστών influencers, η διαφήμιση παράνομων πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας, παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, βίντεο ενός γνωστού Έλληνα τράπερ. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης συμμετέχει σε ζωντανή μετάδοση, παίζοντας παιχνίδια τύπου «φρουτάκια» μέσω μιας παράνομης πλατφόρμας. Στα βίντεο αυτά, πανηγυρίζει, υποστηρίζοντας ότι κέρδισε 40.000 ευρώ. Ο ίδιος πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προωθώντας παράνομες στοιχηματικές εταιρείες με διάφορες προσφορές, όπως μπόνους, δωρεάν περιστροφές (free spins) και χρηματικά κέρδη.

Ο ρόλος των ψηφιακών δημιουργών και οι «μαύρες» πληρωμές

Ο Βαγγέλης Νάκης, ο οποίος είναι influencer και πρόεδρος του νεοσύστατου Σωματείου Ψηφιακών Δημιουργών Ελλάδος, παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά. Τα μηνύματα αυτά προέρχονται από παράνομες στοιχηματικές εταιρείες και περιλαμβάνουν προτάσεις για διαφημιστικές συνεργασίες. Οι προτεινόμενες αμοιβές είναι υψηλές, ενώ οι πληρωμές περιγράφονται ως «μαύρα» χρήματα.

Ο κ. Νάκης δήλωσε σχετικά με την εμπειρία του: «Έχω διαφημίσει καζίνο, αλλά τα δύο ήταν νόμιμα, δηλαδή εταιρείες τις οποίες γνωρίζουμε στην Ελλάδα, ελληνικές εταιρείες. Ένα παιδί, το οποίο έκανε ένα άλλο καζίνο —παράνομο, έχει αποδειχθεί πλέον—, δεν το γνώριζε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενήμεροι για τη νομιμότητα των πλατφορμών που προωθούν.

Πώς λειτουργεί η προώθηση και οι προμήθειες

Η διαδικασία προώθησης των παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών βασίζεται κυρίως σε αναρτήσεις τύπου story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν απευθείας στις παράνομες πλατφόρμες. Όταν ένας χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο, μεταφέρεται στον αντίστοιχο ιστότοπο, όπου έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό, να καταθέσει χρήματα και να συμμετάσχει σε στοιχηματικά παιχνίδια ή παιχνίδια τύπου «φρουτάκια».

Οι οικονομικές συμφωνίες μεταξύ των influencers και των παράνομων εταιρειών προβλέπουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, προμήθεια επί των χρημάτων που χάνουν οι παίκτες. Ο Βαγγέλης Νάκης εξήλε ότι «συνήθως τα deals που γίνονται είναι με βάση τη χασούρα, με βάση, δηλαδή, τα χρήματα που χάνει ο κάθε παίκτης…». Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης χάσει 100 ευρώ και η συμφωνημένη προμήθεια ανέρχεται στο 50%, ο influencer λαμβάνει 50 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία.

Το μέγεθος της παράνομης αγοράς

Τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2025 αποτυπώνουν με σαφήνεια την έκταση και το μέγεθος της παράνομης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Συνολικά, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ διακινήθηκαν μέσω παράνομων παιχνιδιών. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει περίπου 900.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 15.000 ιστότοποι που βρίσκονται στη μαύρη λίστα, υποδεικνύοντας το τεράστιο δίκτυο των παράνομων πλατφορμών που λειτουργούν.

Με πληροφορίες από: Enikos