Κλήρωση Τζόκερ 3141: Οι τυχεροί αριθμοί και τα νέα έπαθλα

Το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 3141 του Τζόκερ, με τους παίκτες να διεκδικούν σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Οι τυχεροί αριθμοί αναδείχθηκαν, προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους τους είχαν προβλέψει σωστά να κερδίσουν το ποσό του 1.000.000 ευρώ που μοιράστηκε στην πρώτη κατηγορία. Η κλήρωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανονισμοί αναφορικά με τα ποσά των επάθλων.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3141

Στην κλήρωση με αριθμό 3141, που διεξήχθη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως οι πέντε τυχεροί ήταν οι εξής: 3, 10, 16, 20, 42. Συμπληρωματικά, ο αριθμός Τζόκερ που κληρώθηκε ήταν ο 18. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές της πρώτης και των υπολοίπων κατηγοριών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του παιχνιδιού.

Η συγκεκριμένη κλήρωση μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή σε όσους είχαν προβλέψει σωστά και τους πέντε βασικούς αριθμούς, αλλά και τον αριθμό Τζόκερ. Το ποσό αυτό αποτελεί το ελάχιστο ποσό εκκίνησης του τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, όπως έχει καθοριστεί με τους πρόσφατους κανονισμούς.

Νέοι κανονισμοί για τα έπαθλα του Τζόκερ

Με τους νέους κανονισμούς, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σημειώνοντας αύξηση από τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα. Το ποσό αυτό μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών της κατηγορίας, όπως ακριβώς συνέβη και στην κλήρωση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο έχει οριστεί πλέον ως σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά). Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψουν έως και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο καθένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και κατάθεσης δελτίων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Αυτή η παραδοσιακή μέθοδος παραμένει διαθέσιμη για όσους προτιμούν τη φυσική παρουσία.

Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής είναι μέσω διαδικτύου. Οι παίκτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα allwyn.gr και να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Αυτή η επιλογή προσφέρει ευελιξία και ευκολία πρόσβασης στο παιχνίδι.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Τα ομαδικά δελτία μπορούν να κατατεθούν τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, παρέχοντας μια επιπλέον επιλογή για τους παίκτες που επιθυμούν να παίξουν από κοινού.

Πρόγραμμα κληρώσεων και προθεσμίες

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, δίνοντας στους παίκτες συχνές ευκαιρίες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Η ώρα διεξαγωγής κάθε κλήρωσης έχει οριστεί στις 22:00.

Για τη συμμετοχή στις κληρώσεις, οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν την κατάθεση των δελτίων τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της κλήρωσης. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να τηρούν αυτή την προθεσμία για να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis