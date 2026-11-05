Μία συμμορία επιτήδειων, που παρίστανε τους λογιστές των παιδιών της, εξαπάτησε ηλικιωμένη γυναίκα στους Αμπελόκηπους, αποσπώντας της χρήματα και κοσμήματα. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης επεκτείνεται σε τουλάχιστον 28 κλοπές και απάτες σε όλη την Αττική, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 125.000 ευρώ. Οι αρχές, και συγκεκριμένα η Ασφάλεια Κηφισιάς, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τέσσερα μέλη της συμμορίας, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική.

Η μέθοδος της απάτης και η προσέγγιση των θυμάτων

Οι δράστες ακολουθούσαν μία συγκεκριμένη μέθοδο για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων θυμάτων τους. Όπως περιέγραψε η κόρη της εξαπατηθείσας γυναίκας, οι επιτήδειοι προσέγγισαν τη μητέρα της αφού σηκώθηκε από μία καφετέρια, σταματώντας την με αυτοκίνητο. Της συστήθηκαν ως λογιστές των κορών της, ισχυριζόμενοι ότι οι κόρες της επρόκειτο να λάβουν επιστροφή φόρου ύψους 19.000 ευρώ και 14.000 ευρώ αντίστοιχα από την εφορία.

Για να πείσουν την ηλικιωμένη, της ανέφεραν ότι η εφορία ζητούσε ένα ποσό, συγκεκριμένα 1.300 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή της επιστροφής φόρου. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφεραν να την πείσουν να τους οδηγήσει στο σπίτι της στους Αμπελόκηπους, όπου και τους επέτρεψε την είσοδο, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για συνεργάτες των παιδιών της.

Τα κόλπα των δραστών για την εξαπάτηση

Η συμμορία φέρεται να είχε αναπτύξει εξελιγμένους τρόπους δράσης για να αποφύγει την αναγνώριση και να διευκολύνει τις απάτες της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν το «κόλπο» να κάθονται σε διπλανές καρέκλες σε καφετέριες, παρακολουθώντας τις ίδιες παρέες για αρκετό καιρό. Με αυτό τον τρόπο, άκουγαν συζητήσεις και αποσπούσαν πληροφορίες που τους βοηθούσαν να στήσουν το σκηνικό της απάτης.

Για να μην μπορούν τα θύματα να τους αναγνωρίσουν, οι επιτήδειοι άλλαζαν συνεχώς οχήματα. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα μεταμφίεσης, όπως καπέλα, γυαλιά ηλίου, μάσκες, ακόμα και πρόσθετα μαλλιά. Σε μία περίπτωση, μία γυναίκα που φαινόταν έγκυος, βγήκε από το αυτοκίνητο και ακολούθησε την ηλικιωμένη στο σπίτι της. Αφού μέτρησε τα χρήματα, είπε στη γυναίκα να περιμένει ένα τέταρτο και εξαφανίστηκε με τη λεία.

Η εκτεταμένη δράση της συμμορίας στην Αττική

Οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 28 κλοπές και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στην προσέγγιση σε καφετέριες και την είσοδο σε σπίτια με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου. Σε αρκετές περιπτώσεις, μετέφεραν τα υποψήφια θύματά τους με αυτοκίνητο σε ΑΤΜ.

Εκεί, αφού κατάφερναν να μάθουν τους κωδικούς τους, προχωρούσαν σε αναλήψεις χρημάτων, όπως καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega. Άλλες φορές, οδηγούσαν τα θύματα στα σπίτια τους, όπου άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν με τους συνεργούς τους που τους περίμεναν σε κοντινή απόσταση.

Οι συλλήψεις και η πορεία της υπόθεσης

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς, μετά από έρευνες, κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε τέσσερις δράστες της συμμορίας. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης, από το σύνολο των κλοπών και απατών, υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 125.000 ευρώ.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit