Πατέρας άκουσε την κόρη του να δολοφονείται στο τηλέφωνο, με τον δράστη να του μιλά μετά τον πυροβολισμό

Η δολοφονία μιας 37χρονης νοσηλεύτριας στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, καθώς ο πατέρας της βίωσε τις τελευταίες στιγμές της κόρης του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η Άντρεα Κανταρίνι φέρεται να τηλεφώνησε στον πατέρα της, Ρούντι Κανταρίνι, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ ο σύντροφός της την απειλούσε με όπλο.

Η αγωνιώδης κλήση για βοήθεια

Το βράδυ της Τρίτης (3/11), η 37χρονη Άντρεα Κανταρίνι, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια, βρισκόταν στο διαμέρισμά της στην περιοχή Ρίβερντεϊλ του Μπρονξ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πατέρα της, Ρούντι Κανταρίνι, πρώην αστυνομικού της Νέας Υόρκης, η κόρη του τον κάλεσε στις 20:47. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, η Άντρεα φέρεται να ικέτευε για τη ζωή της, καθώς ο 38χρονος σύντροφός της, Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, την απειλούσε με όπλο.

Ο Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, ο οποίος εργαζόταν ως ομοσπονδιακός υπάλληλος της Συνοριοφυλακής, φέρεται να κρατούσε την 37χρονη υπό την απειλή του όπλου. Η Άντρεα παρέμεινε στη γραμμή με τον πατέρα της, προσπαθώντας να βρει βοήθεια σε μια στιγμή μεγάλης ανάγκης και φόβου. Ο πατέρας της περιέγραψε την αγωνία της κόρης του, καθώς εκείνη προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την απειλητική κατάσταση μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Οι τελευταίες στιγμές και ο πυροβολισμός

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούντι Κανταρίνι με την κόρη του εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη, καθώς άκουσε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η 37χρονη συνέχιζε να τον ικετεύει για τη ζωή της, μέχρι τη στιγμή που ο σύντροφός της φέρεται να την πυροβόλησε. Ο πυροβολισμός, ο οποίος ακούστηκε καθαρά από τον πατέρα της στο τηλέφωνο, έβαλε τέλος στη ζωή της Άντρεα Κανταρίνι, η οποία δέχθηκε τη μοιραία βολή στο κεφάλι.

Αυτή η τραυματική εμπειρία, το να ακούει κανείς τον πυροβολισμό που αφαιρεί τη ζωή του παιδιού του, είναι κάτι που ο Ρούντι Κανταρίνι δήλωσε πως θα πρέπει να ζήσει με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής του. Η στιγμή του πυροβολισμού σηματοδότησε το τέλος της αγωνιώδους κλήσης και την αρχή μιας ανείπωτης τραγωδίας για την οικογένεια.

Η ανατριχιαστική συνομιλία με τον δράστη

Ο εφιάλτης για τον Ρούντι Κανταρίνι δεν τελείωσε με τον πυροβολισμό. Αμέσως μετά τη δολοφονία της κόρης του, ο δράστης, Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, φέρεται να μίλησε απευθείας στον πατέρα της Άντρεα μέσω του τηλεφώνου. Ο Ρούντι Κανταρίνι περιέγραψε τη στιγμή αυτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα λόγια του δράστη: «Μου είπε πραγματικά: “Είναι νεκρή, Ρούντι”».

Αυτή η δήλωση, που έγινε αμέσως μετά την αφαίρεση της ζωής της 37χρονης, προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία, αφήνοντας τον πατέρα αντιμέτωπο όχι μόνο με τον θάνατο της κόρης του, αλλά και με την ψυχρή επιβεβαίωση του δράστη. Η συνομιλία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία της υπόθεσης, όπως περιγράφεται από τον πατέρα της Άντρεα.

Η αυτοκτονία του δράστη

Μετά την πράξη του, ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, ο οποίος εργαζόταν ως αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), φέρεται να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, ο δράστης αυτοκτόνησε μέσα στο διαμέρισμα της Άντρεα στο Μπρονξ, λίγο μετά τη δολοφονία της.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε με τον θάνατο και των δύο εμπλεκόμενων, αφήνοντας πίσω της έναν πατέρα που άκουσε τις τελευταίες στιγμές της κόρης του χωρίς να μπορέσει να την σώσει. Η διπλή αυτή τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και πέραν αυτής.

Οι δηλώσεις του πατέρα για την κόρη του

Ο Ρούντι Κανταρίνι, συντετριμμένος από την απώλεια, μίλησε για την κόρη του, Άντρεα, χαρακτηρίζοντάς την ως «το καμάρι μου». Η δήλωσή του αναδεικνύει τον βαθύ δεσμό και την αγάπη που έτρεφε για εκείνη. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κόρη του δεν ήθελε πλέον να βρίσκεται σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνδρα, τον Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ.

Σύμφωνα με τον Ρούντι Κανταρίνι, ο δράστης φέρεται να μην μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό, γεγονός που, όπως φαίνεται, οδήγησε στην τραγική κατάληξη. Ο πατέρας της Άντρεα θα πρέπει να ζήσει με την τραυματική εμπειρία του να ακούει τον θάνατο της κόρης του στο τηλέφωνο, μια εμπειρία που θα τον συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta