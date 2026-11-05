Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να μπλόκαρε λογαριασμό μητέρας για άρρωστο παιδί

Μια ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης που αφορά την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έρχεται στο φως. Η 35χρονη κατηγορούμενη φέρεται να παρενέβη ώστε να μπλοκαριστεί ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός μιας μητέρας, η οποία συγκέντρωνε χρήματα για την ιατρική θεραπεία του παιδιού της. Η μητέρα είχε απευθυνθεί δημόσια στους πολίτες ζητώντας οικονομική βοήθεια, καθώς η οικογένειά της είχε εξαντλήσει όλους τους πόρους της στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια επιθετική μορφή καρκίνου.

Η προσέγγιση της οικογένειας

Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, η 35χρονη κατηγορούμενη και ο 37χρονος σύντροφός της, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της οργάνωσης, προσέγγισαν την οικογένεια τον Σεπτέμβριο του 2026. Η προσέγγιση αυτή έγινε αφού εντόπισαν την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων που είχε ξεκινήσει η μητέρα για το παιδί της.

Μετά την αρχική επαφή, η κατηγορούμενη φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που οδήγησε στο μπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού της μητέρας. Παράλληλα, διαβεβαίωνε τη μητέρα ότι η ΜΚΟ θα αναλάμβανε πλέον τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων για τη θεραπεία.

Η μάχη της μικρής Μαριτίνας

Η υπόθεση αφορά τη μικρή Μαριτίνα, η οποία αντιμετωπίζει μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου. Αρχικά, η οικογένεια ζούσε στην Αγγλία, όπου οι γονείς παρατήρησαν ένα έντονο πρήξιμο στο πόδι του παιδιού. Εκείνη την περίοδο, οι γιατροί εκτίμησαν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για φλεγμονή.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η οικογένεια βρέθηκε στην Ελλάδα για τις γιορτές. Λόγω της επιδείνωσης του συμπτώματος, οι γονείς πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο. Εκεί, διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, μια σοβαρή μορφή καρκίνου. Οι γιατροί φέρονται να ενημέρωσαν τους γονείς ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν περιορισμένες.

Αντιμέτωποι με την κατάσταση της υγείας του παιδιού τους, οι γονείς εγκατέλειψαν τις δουλειές και το σπίτι τους στο Λονδίνο και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Σκοπός τους ήταν να βρίσκονται δίπλα στη Μαριτίνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Ωστόσο, μετά από περίπου τρεις μήνες, τα οικονομικά αποθέματα της οικογένειας εξαντλήθηκαν, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα να ζητήσει βοήθεια μέσω του προσωπικού της τραπεζικού λογαριασμού.

Το μπλοκάρισμα του λογαριασμού δωρεών

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, η 35χρονη και ο 37χρονος προσέγγισαν την οικογένεια, έχοντας δει ότι συγκεντρώνονταν χρήματα για το παιδί. Η κατηγορούμενη φέρεται αρχικά να χρησιμοποίησε τη μητέρα της, η οποία έκανε κατάθεση 100 ευρώ στον λογαριασμό της μητέρας της μικρής Μαριτίνας.

Αμέσως μετά από αυτή την κατάθεση, η ίδια η 35χρονη εμφανίστηκε στην τράπεζα και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για απάτη. Παράλληλα, απέστειλε εξώδικο στην τράπεζα ζητώντας να κλείσει ο λογαριασμός. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να μπλοκαριστεί ο λογαριασμός από τον οποίο η μητέρα συγκέντρωνε τις δωρεές για το παιδί της.

Οι διαβεβαιώσεις της ΜΚΟ

Μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, η κατηγορούμενη φέρεται να διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Τους είπε ότι η ΜΚΟ θα αναλάμβανε πλέον τη συγκέντρωση των χρημάτων. Συγκεκριμένα, η δήλωσή της φέρεται να ήταν: «Μην σε νοιάζει, θα μαζέψουμε εμείς τα λεφτά, θα έχουμε εμείς δικό μας λογαριασμό να μαζέψουμε τα λεφτά για να τα κρατήσ».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr