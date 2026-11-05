Ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία

Ψευδείς απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη διατάραξαν σήμερα την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία, σηματοδοτώντας την τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που καταγράφονται τέτοια περιστατικά. Καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε αληθινή και δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν. Οι αρχές δεν έχουν αποδώσει κάπου την ευθύνη για το σύνολο των απειλών, ενώ δεν έχει υπάρξει γενική ανάληψη ευθύνης.

Επανάληψη περιστατικών και ασυνήθιστος συντονισμός

Η σημερινή αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία αποτελεί το τρίτο παρόμοιο περιστατικό αυτή την εβδομάδα, με τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη να λαμβάνουν απειλές για βόμβες. Παρόλο που οι απειλές για βόμβες σε αεροπορικές εταιρείες δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι ο εμφανής συντονισμός και συγχρονισμός των εν λόγω απειλών είναι ασυνήθιστος.

Κάθε απειλή αντιμετωπίζεται ως πραγματική μέχρι να διερευνηθεί πλήρως, ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα αποδεικνύεται ότι είναι ψευδείς συναγερμοί. Για τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας, δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στα αεροσκάφη που δέχθηκαν απειλές. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα περιστατικά ως «κακόβουλες φάρσες» και δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει «ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ασφάλειας αερομεταφορών στον κόσμο».

Η ανάληψη ευθύνης από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξε ανάληψη ευθύνης από μια οργάνωση με την ονομασία «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους». Συγκεκριμένα, η οργάνωση αυτή υπέγραψε απειλή στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Το email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε: «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκπληξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος».

Η ίδια οργάνωση ανέλαβε επίσης την ευθύνη για απειλές που αφορούσαν δύο πτήσεις στην Ιταλία, με προορισμό Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη. Το μήνυμα που στάλθηκε ήταν παρόμοιο: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

Πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπιση των απειλών

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας αερομεταφορών Dyami, περιέγραψε τη διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων απειλών. Το τμήμα ασφαλείας μιας αεροπορικής εταιρείας εξετάζει αρχικά την αναφορά βάσει μιας λίστας ελέγχου. Στη συνέχεια, ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενδέχεται να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη ή να κατευθύνουν το αεροπλάνο σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο για ενδελεχή έλεγχο.

Κάθε αεροπορική εταιρεία οφείλει να αξιολογήσει αν μια απειλή είναι βάσιμη και να ενεργήσει ανάλογα, αντιμετωπίζοντας την κάθε απειλή ως πραγματική μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Οι αρχές, από την πλευρά τους, αποφεύγουν να δημοσιοποιούν στοιχεία για να αποφευχθεί ο μιμητισμός και η εξάπλωση παρόμοιων περιστατικών.

Πιθανά κίνητρα πίσω από τις απειλές

Ο Ρις Τζόνες, από την εταιρεία Osprey Flight Solutions, τόνισε ότι οι απειλές για βόμβες μπορεί να εκπορεύονται από ένα ευρύ φάσμα κινήτρων. Αυτά περιλαμβάνουν πολιτικές διαμαρτυρίες, εκστρατείες ακτιβιστών, εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και ομάδες που δρουν στο διαδίκτυο. Η ποικιλία των πιθανών κινήτρων καθιστά την έρευνα και την πρόληψη ιδιαίτερα σύνθετη.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν την πηγή και τους λόγους πίσω από τον συντονισμό αυτών των ψευδών απειλών που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki