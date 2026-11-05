64Χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, ένας 64χρονος κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ο Έλληνας κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο εντοπισμός του 64χρονου κρατούμενου

Το θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Συγκεκριμένα, η ανακάλυψη του άψυχου σώματος του 64χρονου κρατούμενου έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου. Η ώρα του εντοπισμού υποδηλώνει ότι το συμβάν συνέβη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ρουτίνας που πραγματοποιούνται καθημερινά εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, ήταν αυτοί που εντόπισαν τον άνδρα. Ο 64χρονος, ο οποίος ήταν Έλληνας υπήκοος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, στον χώρο όπου διέμενε ως κρατούμενος. Η άμεση αντίδραση των υπαλλήλων και η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση μετά τον εντοπισμό.

Προβλήματα υγείας και αδιευκρίνιστα αίτια θανάτου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές σχετικά με την υπόθεση, ο 64χρονος κρατούμενος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτή η κατάσταση της υγείας του αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Παρά την ύπαρξη των σοβαρών προβλημάτων υγείας, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του κρατούμενου δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη. Τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του άνδρα.

Η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής

Για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών του θανάτου του 64χρονου κρατούμενου, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Αυτή η εξέταση θεωρείται απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις και θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Οι αρμόδιοι ιατροδικαστές θα αναλάβουν την επιστημονική διερεύνηση του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να προκύψουν τα επίσημα και τελικά συμπεράσματα που θα ρίξουν φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της έρευνας.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ο θάνατος του 64χρονου κρατούμενου δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν για το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη μακρά λίστα θανάτων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες εντός των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός μοτίβου ή μιας επαναλαμβανόμενης κατάστασης, καθώς αρκετοί κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά το πρόσφατο παρελθόν στις ίδιες φυλακές. Η συχνότητα των θανάτων δημιουργεί προβληματισμό και καθιστά το νέο περιστατικό μέρος ενός ευρύτερου ζητήματος που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki