Μια 41χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να δηλητηρίαζε επί μήνες τον πρώην σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, στο Περιστέρι. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έμπαινε στο σπίτι του γιατρού και του έριχνε ατροπίνη στο νερό και τα τρόφιμά του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα που συλλέχθηκαν από το διαμέρισμα του γιατρού, οι οποίες επιβεβαίωσαν την παρουσία πολλαπλών ουσιών. Ο γιατρός, κατά τη διάρκεια των μηνών αυτών, εμφάνιζε συμπτώματα όπως περίεργη συμπεριφορά, απώλεια μνήμης και λιποθυμίες, οδηγώντας τελικά στη νοσηλεία του.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν και ο τρόπος χορήγησης

Η επίσημη έκθεση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία παραδόθηκε μετά από 25 ημέρες αναμονής, έδειξε την παρουσία τριών ουσιών. Πρόκειται για την ατροπίνη, τη σκοπολαμίνη και την καφεΐνη.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντα, η νοσηλεύτρια φέρεται να προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας ατροπίνη με σύριγγα στο νερό, ενώ σε μορφή σκόνης την έριχνε σε τρόφιμα όπως βρώμη και μέλι. Ειδικοί έχουν αναφέρει ότι ο συνδυασμός αυτών των ουσιών ενέχει άμεσο κίνδυνο για το καρδιακό σύστημα όποιου τις καταναλώσει.

Η κατάσταση της υγείας του γιατρού και οι μαρτυρίες του

Ο 41χρονος γιατρός, κατά τους μήνες της δηλητηρίασης, φερόταν περίεργα, ξεχνούσε, λιποθυμούσε και τελικά χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο ίδιος, μιλώντας για την περιπέτειά του, ανέφερε ότι η χορήγηση καφεΐνης φέρεται να γινόταν για να επιτείνει τη δράση των άλλων ουσιών σε συνδυασμό.

«Τρεις ουσίες. Σκοπολαμίνη και η καφεΐνη. Δεν ήξερα ακριβώς τώρα ποιες ουσίες ας πούμε ήτανε, για την ατροπίνη ήμουν πιο σίγουρος. Η μία είναι αυτή που υπάρχει μέσα σε αυτό το φυτό, η μπελαντόνα από ότι κατάλαβα. Δηλαδή αυτό το φυτό έχει και την δεύτερη αυτή ουσία, τη σκοπολαμίνη. Αυτό ας πούμε που είναι λίγο πιο, έτσι εγώ δεν το περίμενα ήταν η καφεΐνη», δήλωσε ο στρατιωτικός γιατρός. Πρόσθεσε επίσης: «Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήμουν σπίτι και μετά θυμάμαι ότι ξύπνησα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι έγινε στο ενδιάμεσο, τι μεσολάβησε, αυτό μου το είπαν μετά. Σε πιο βαριές ας πούμε εγκεφαλικές καταστάσεις έχανα και τη μνήμη μου».

Η έρευνα των αρχών και τα ευρήματα

Οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του γιατρού, στο πλαίσιο των ερευνών. Από την έφοδο αυτή εξασφαλίστηκαν αποκλειστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντο που απεικονίζουν τον γιατρό και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα προϊόντα που φέρεται να είχε δηλητηριάσει η νοσηλεύτρια.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται τέσσερα μπουκαλάκια, ενώ ένα άλλο κρατούσε ένας κύριος που εμφανίζεται στη φωτογραφία. Η έρευνα αυτή οδήγησε στην κατάσχεση σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση.

Τα κατασχεθέντα μπουκάλια νερού

Συνολικά, κατά την έφοδο των αρχών στο σπίτι του γιατρού εκείνο το βράδυ, βρέθηκαν πέντε μπουκαλάκια νερό των 500ml. Όλα τα μπουκαλάκια κατασχέθηκαν από τις αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Από τα πέντε μπουκαλάκια, μόνο το ένα εστάλη για ανάλυση στα εργαστήρια, καθώς ήταν το μόνο που βρέθηκε ανοιχτό και θεωρήθηκε ότι είχε νοθευτεί. Ο γιατρός ανέφερε επίσης ότι το παιδάκι του βρίσκεται ευτυχώς μαζί του και με τους γονείς του, και ότι είναι καλά στην υγεία του.

Με πληροφορίες από: Newsit