Άγνωστοι επιτέθηκαν σε βαν οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Αθήνα

Άγνωστοι φέρονται να επιτέθηκαν σε βαν που μετέφερε οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Αθήνα, το βράδυ πριν από την αναμέτρηση της βουλγαρικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή όπου διέμεναν οι υποστηρικτές των «κόκκινων», με τους δράστες να προκαλούν ζημιές στο όχημα και να αφαιρούν αντικείμενα.

Η επίθεση στην Αθήνα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, το βαν που μετέφερε οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βανδαλίστηκε από αγνώστους. Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή του ξενοδοχείου «Crystal City» στην Αθήνα, όπου είχαν καταλύσει οι υποστηρικτές της βουλγαρικής ομάδας.

Οι άγνωστοι δράστες έσπασαν το πλαϊνό τζάμι του οχήματος. Από το βαν αφαιρέθηκαν έγγραφα, καθώς και ένα μπουφάν. Οι ζημιές και η κλοπή αναφέρθηκαν από βουλγαρικά μέσα, τα οποία επικαλούνται πληροφορίες σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Οι οπαδοί που φέρονται να δέχθηκαν την επίθεση ανήκουν στον σύνδεσμο «Executors» και είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα από το Χάσκοβο. Είχαν έρθει στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του Conference League. Η συγκεκριμένη μερίδα οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε φτάσει στην πόλη με το βαν που έγινε στόχος της επίθεσης.

Η παρουσία τους στην Αθήνα συνδέεται άμεσα με τον επικείμενο αγώνα, ο οποίος αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η επίθεση στο όχημα των οπαδών προκάλεσε υλικές ζημιές και την απώλεια προσωπικών αντικειμένων, όπως αναφέρθηκε από τις βουλγαρικές πηγές.

Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Τίχομιρ Πέτκοφ

Τις λεπτομέρειες του περιστατικού διευκρίνισε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA) ο δημοσιογράφος Τίχομιρ Πέτκοφ. Ο κ. Πέτκοφ είχε ταξιδέψει μαζί με τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Η μαρτυρία του επιβεβαιώνει την επίθεση και τις ζημιές που προκλήθηκαν στο βαν.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημοσιογράφου, οι άγνωστοι βάνδαλοι έσπασαν το πλαϊνό τζάμι του οχήματος. Επιπλέον, ο κ. Πέτκοφ ανέφερε ότι από το βαν αφαιρέθηκαν έγγραφα και ένα μπουφάν. Η περιγραφή του συμβάντος από τον δημοσιογράφο προσέφερε συγκεκριμένες πληροφορίες για την έκταση της επίθεσης και τα αντικείμενα που εκλάπησαν.

Η αντίδραση των αρχών

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για την επίθεση στο βαν των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των αγνώστων δραστών που προκάλεσαν τις ζημιές και την κλοπή.

Η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να συλλέγει στοιχεία και να εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η κινητοποίηση των αρχών αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών για την επίθεση που δέχθηκαν οι οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας στην Αθήνα.

Το πλαίσιο του αγώνα

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν από τον αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο αγώνας αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πορείας και των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Η παρουσία των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Αθήνα συνδέεται αποκλειστικά με την υποστήριξη της ομάδας τους σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, παρά το περιστατικό που σημειώθηκε με το βαν των οπαδών.

Με πληροφορίες από: Newsit