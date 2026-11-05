Η Ελευθερία Σιφναίου απεβίωσε: η πορεία της στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

Η Ελευθερία Σιφναίου, ένα πρόσωπο που ξεχώρισε στον χώρο της μόδας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, άφησε την τελευταία της πνοή. Η πρώην μοντέλο είχε γνωρίσει επιτυχία και αναγνώριση κατά τη διάρκεια της πορείας της. Την τραγική είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η ανακοίνωση και το μήνυμα αποχαιρετισμού

Η Άντζελα Τράνταλη επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει δημόσια την Ελευθερία Σιφναίου. Στο μήνυμά της, η φίλη της αναφέρθηκε στις κοινές τους στιγμές και στην απρόσμενη απώλεια.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε χαρακτηριστικά η Άντζελα Τράνταλη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της φίλης της.

Η λαμπρή πορεία στον χώρο της μόδας

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε χαράξει τη δική της διαδρομή στον απαιτητικό χώρο του μόντελινγκ. Με καταγωγή από την Αθήνα, έδειξε από νωρίς το ενδιαφέρον της για τη μόδα, οδηγώντας την να σπουδάσει σχέδιο μόδας στο Μιλάνο. Σε αυτή την πόλη, την πρωτεύουσα της μόδας, έκανε και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως μοντέλο, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα.

Το 2002 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την πορεία της, καθώς η Ελευθερία Σιφναίου απέσπασε τον σημαντικό τίτλο «Europe Face of the Year». Αυτή η διάκριση την καθιέρωσε περαιτέρω στον χώρο. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής μόδας, συμβάλλοντας σε σημαντικές δημιουργίες και επιδείξεις. Μεταξύ των σχεδιαστών με τους οποίους είχε συνεργαστεί ήταν ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος, ονόματα που σημάδεψαν την ελληνική σκηνή της μόδας.

Ενδιαφέροντα πέρα από τις πασαρέλες

Το ταλέντο και τα ενδιαφέροντα της Ελευθερίας Σιφναίου δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στον κόσμο της μόδας και των πασαρέλων. Η ίδια επέδειξε πολυδιάστατο πνεύμα και ασχολήθηκε με διάφορους τομείς, διευρύνοντας τους ορίζοντές της. Είχε επίσης δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στον χώρο του μάρκετινγκ, αναπτύσσοντας δεξιότητες που της επέτρεψαν να κατανοήσει καλύτερα την αγορά και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Ελευθερία Σιφναίου είχε ασχοληθεί με τη διοίκηση επιχειρήσεων, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης εταιρειών. Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο έδειξε ενδιαφέρον ήταν η διακόσμηση εσωτερικών χώρων, μια δραστηριότητα που της επέτρεπε να εκφράσει τη δημιουργικότητά της και την αισθητική της. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ζωής της, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στην κεραμική, μια τέχνη που αγαπούσε ιδιαίτερα και στην οποία αφιερώθηκε με πάθος.

Με πληροφορίες από: Topontiki