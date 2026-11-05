Κατερίνη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι μηχανικοί για την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης άνοιξε με τις απολογίες έξι ιδιωτών μηχανικών. Οι μηχανικοί αυτοί, αφού απολογήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Κατερίνης, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 10 και 20 χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι απολογίες των ιδιωτών μηχανικών και οι όροι απελευθέρωσης

Σήμερα, ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Κατερίνης, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι ιδιωτών μηχανικών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Πολεοδομίας. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, οι μηχανικοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, σχετικά με την υπόθεση των «γρηγορόσημων».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν άνευ όρων, καθώς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Παράλληλα, καθορίστηκε και το ύψος της χρηματικής εγγύησης που θα πρέπει να καταβάλει ο καθένας, η οποία ορίστηκε στις 10 ή 20 χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τα στοιχεία της κάθε περίπτωσης.

Η συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας

Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης πρόκειται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η αυριανή ημέρα είναι κρίσιμη, καθώς αναμένονται νέες απολογίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης. Μεταξύ αυτών των υπαλλήλων περιλαμβάνονται ο διευθυντής της υπηρεσίας, καθώς και ένας προϊστάμενος τμήματος, θέσεις που θεωρούνται καίριες για τη λειτουργία της Πολεοδομίας. Επιπλέον, θα κληθεί να απολογηθεί και ένας έβδομος ιδιώτης μηχανικός, συμπληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών για αυτή τη φάση.

Το εύρος της υπόθεσης και οι διασυνδέσεις

Η υπόθεση των «γρηγορόσημων» στην Πολεοδομία Κατερίνης έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε συνολικά 11 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι εκτενής, καθώς περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα, πέραν των συλληφθέντων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε από τις απολογίες είναι ότι δύο από τους ιδιώτες μηχανικούς που απολογήθηκαν σήμερα, και οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας. Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει τις πιθανές εσωτερικές διασυνδέσεις και το εύρος του φερόμενου κυκλώματος.

Οι κατηγορίες και το ύψος των παράνομων ανταλλαγμάτων

Η δικογραφία περιγράφει αναλυτικά τις φερόμενες παράνομες οικονομικές συναλλαγές που αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας. Οι πράξεις αυτές αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και την ταχύτερη διεκπεραίωση διαφόρων πολεοδομικών υποθέσεων, έναντι χρηματικών ή υλικών ανταλλαγμάτων που ζητούνταν ή εισπράττονταν.

Η έρευνα για την υπόθεση διεξήχθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία συνέλεξε σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρονται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν στο πλαίσιο αυτών των πράξεων εκτιμώνται σε ένα συνολικό ποσό που ανέρχεται στις 138.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki