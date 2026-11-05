Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση κατά φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη δολοφονική επίθεση δεκάδων ατόμων με κράνη και κουκούλες, η οποία σημειώθηκε στη γενική συνέλευση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών, στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου. Οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο κρατώντας λοστάρια, τσεκούρια και μολότοφ, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς. Από την άγρια αυτή επίθεση, τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν, με τον έναν εξ αυτών να φέρει εγκαύματα.

Η άγρια εισβολή και οι τραυματισμοί

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ), αποτυπώνει τη στιγμή της εισβολής των κρανοφόρων ατόμων. Οι δράστες, που ήταν περίπου 50, σύμφωνα με την ΕΑΑΚ, εισέβαλαν στον χώρο της γενικής συνέλευσης, φέροντας μαζί τους λοστάρια, τσεκούρια και μολότοφ. Στα πλάνα καταγράφονται φωτιές στον χώρο του πανεπιστημίου από τις μολότοφ που εκτοξεύτηκαν, ενώ φοιτητές ουρλιάζουν έντρομοι.

Μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που καταγράφονται στο βίντεο είναι όταν ένα άτομο τυλίγεται στις φλόγες από μολότοφ, καθώς προσπαθεί να διαφύγει. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές, οι οποίοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Οι τραυματισμοί τους περιελάμβαναν χτυπήματα στα πόδια, στο κεφάλι και στην κοιλιά, ενώ ένας εκ των φοιτητών έφερε εγκαύματα.

Οι καταγγελίες της φοιτητικής παράταξης

Όπως καταγγέλλεται από τη φοιτητική παράταξη, η ομάδα των 50 ατόμων αυτοπροσδιορίστηκε ως «αναρχικοί». Η επίθεση αυτή στο Μαθηματικό, με εξοπλισμό που περιλάμβανε ακόμη και τσεκούρι, πραγματοποιήθηκε εν ώρα μαθημάτων. Οι δράστες δεν δίστασαν να ρίξουν μολότοφ στον κεντρικό διάδρομο της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Η ΕΑΑΚ επιβεβαιώνει ότι οι τρεις φοιτητές που τραυματίστηκαν νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα. Παρά τα σοβαρά περιστατικά, η παράταξη τονίζει ότι οι συνάδελφοι αγωνιστές είναι καλά στην υγεία τους και ξεκαθαρίζουν πως οι φοιτητές δεν τρομοκρατούνται από τέτοιες «θρασύδειλες επιθέσεις».

Συγκέντρωση αλληλεγγύης και ηχηρές διαμαρτυρίες

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους τραυματίες, φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», στη Μεσογείων, το βράδυ της Τετάρτης. Οι φοιτητές κρατούσαν ένα πανό που ανέγραφε: «Μαφιόζικες, παρακρατικές επιθέσεις δεν μας τρομοκρατούν – Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές – Συνάδελφοι, καλή ανάρρωση».

Παράλληλα, δεκάδες Φοιτητικοί Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλουν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «παρακρατική». Οι σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν την εξέλιξη «κρατικών σχεδιασμών» που, όπως υποστηρίζουν, στοχεύουν στον περιορισμό των εορτασμών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δηλώνει ότι δεν τρομοκρατείται και θα παραμείνει συσπειρωμένο απέναντι σε «κρατικούς και παρακρατικούς σχεδιασμούς».

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών μίλησε στο Orange Press Agency η Ναταλία Λαμπρινιάδη, φοιτήτρια του Μαθηματικού ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου. Η ίδια βρέθηκε έξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκαν οι τρεις συμφοιτητές της.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, οι δύο από τους τρεις φοιτητές πήραν εξιτήριο, έχοντας υποστεί τραυματισμούς στα άκρα. Ο τρίτος συμφοιτητής θα παραμείνει στο νοσοκομείο και σήμερα, προληπτικά, καθώς φέρει εγκαύματα από την επίθεση με τη βόμβα μολότοφ. Η κυρία Λαμπρινιάδη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι οι υγειονομικοί υπάλληλοι βρίσκονται στο πλευρό τους με τις δηλώσεις τους.

Οι επιπτώσεις και το μήνυμα του φοιτητικού κινήματος

Οι φοιτητικοί σύλλογοι τονίζουν ότι τέτοιες επιθέσεις στρέφονται ευθέως εναντίον του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι συμβάλλουν σε «κρατικούς σχεδιασμούς», προσφέροντας τα προσχήματα για το «κατασκευασμένο κυβερνητικό αφήγημα περί “ανομίας στα πανεπιστήμια”». Το φοιτητικό κίνημα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να εξελιχθούν αυτοί οι σχεδιασμοί.

Το μήνυμα που εκπέμπουν οι φοιτητές είναι σαφές: το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και θα σταθεί συσπειρωμένο απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού των εορτασμών και των αγώνων του. Η επίθεση αυτή, παρά τη βιαιότητά της, δεν θα κάμψει το φρόνημα των φοιτητών, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki