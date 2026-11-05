Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές και εράνους που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Για την ίδια υπόθεση, προφυλακιστέα είχε κριθεί τις προηγούμενες ημέρες και η πρώην σύντροφός του, η 35χρονη Μανισιώτη.

Η απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 37χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όλους. Φέρεται να απέδωσε τις πράξεις του στην εξάρτησή του από τον τζόγο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους- δεν το λέω προσχηματικά. Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω».

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αρνήθηκε ότι έκανε πολυτελή ζωή, υποστηρίζοντας πως τα χρήματα που φέρονται να διατέθηκαν για τέτοιου είδους δαπάνες ήταν ελάχιστα. Απολογήθηκε πως «είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος». Περιέγραψε τη συστηματική ενασχόλησή του με τον ποδοσφαιρικό τζόγο, ισχυριζόμενος ότι σε καθημερινή βάση μπορεί να έκανε και 30 διαφορετικά πονταρίσματα, επικαλούμενος τα αρχεία των στοιχηματικών εταιρειών ως στοιχεία που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνουν την εξάρτησή του.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονταν οι οικογένειες των παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, υποστήριξε ότι οι γονείς απευθύνονταν αυτοβούλως στην οργάνωση αναζητώντας βοήθεια. Διέψευσε ότι υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια προσέλκυσης δωρητών μέσω παραπλανητικών πρακτικών, δηλώνοντας: «Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Για τα φερόμενα ως «στημένα» παιχνίδια σε τοπικά πρωταθλήματα της Πιερίας, είπε ότι δεν ισχύει τίποτα, απολογούμενος πως «ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα». Πρόσθεσε επίσης ότι έδωσε υπό μορφή χορηγίας περίπου 30.000 ευρώ σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία.

Τα ποσά της υπεξαίρεσης και η αστυνομική έρευνα

Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση περίπου 3,9 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση 34 οικογενειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, από το συνολικό αυτό ποσό, αποδόθηκαν μόλις 1,1 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους. Το υπόλοιπο ποσό, που ανέρχεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να συνιστά παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ο 37χρονος οδηγείται στη φυλακή για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές για άρρωστα παιδιά. Ωστόσο, στην απολογία του, ο ίδιος αμφισβήτησε το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρεται στη δικογραφία. Υποστήριξε ότι το ποσό που δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να διοχετεύτηκε σε ταξίδια. Η απολογία του 37χρονου ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση.

Η εμπλοκή της 35χρονης συντρόφου και η μέθοδος προσέγγισης

Η 35χρονη πρώην σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, η Μανισιώτη, κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέα. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την απάτη που φέρεται να έστηνε μαζί με τον 37χρονο σε βάρος οικογενειών που αγωνιούσαν για τα παιδιά τους.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες που εμπλέκεται το ζευγάρι αφορά ένα κοριτσάκι, τη μικρή Μαριτίνα, η οποία δίνει την ύστατη μάχη καθώς βρίσκεται σε τελευταίο στάδιο σπάνιας μορφής καρκίνου, ραβδομυοσάρκωμα. Το παιδί ζούσε με την οικογένειά του στην Αγγλία, μέχρι που εμφάνισε ένα εξόγκωμα στο πόδι. Τον Δεκέμβριο του 2025, η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα για να περάσει τα Χριστούγεννα και λόγω του μεγάλου πρηξίματος στο πόδι της μικρής, την πήγαν στο νοσοκομείο.

Εκεί διαγνώστηκε με την επιθετική μορφή καρκίνου. Οι γιατροί, αφού την εξέτασαν, είπαν στην οικογένεια ότι οι πιθανότητες να επιβιώσει το παιδάκι είναι μόλις 20%, λόγω της επιθετικότητας του καρκίνου. Οι γονείς εγκατέλειψαν τις δουλειές και το σπίτι τους στο Λονδίνο και επέστρεψαν στο νοσοκομείο στην Ελλάδα για να είναι κοντά στο παιδί τους.

Μετά από τρεις μήνες, εξαντλήθηκαν όλα τα οικονομικά τους αποθέματα. Προκειμένου να σώσουν το παιδί τους, η μητέρα χρησιμοποίησε τον προσωπικό της λογαριασμό και ζήτησε από τον κόσμο βοήθεια. Αρκετοί ανταποκρίθηκαν και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, η Μανισιώτη και ο Φιρινίδης προσέγγισαν την οικογένεια, αφού είδαν ότι συγκεντρώνονταν χρήματα στον λογαριασμό.

Η 35χρονη φέρεται να έβαλε τη μητέρα της να κάνει μια κατάθεση 100 ευρώ στον λογαριασμό της μητέρας της Μαριτίνας. Αμέσως μετά, η Μανισιώτη εμφανίστηκε στην τράπεζα και φέρεται να είπε ότι πρόκειται για απάτη. Ταυτόχρονα, η 35χρονη έστειλε ακόμη και εξώδικο στην τράπεζα για να κλείσει ο λογαριασμός, με αποτέλεσμα η τράπεζα να μπλοκάρει τον λογαριασμό της μητέρας του κοριτσιού. Στη συνέχεια, η Μανισιώτη προσέγγισε την οικογένεια και είπε: «Μην σε νοιάζει, θα μαζέψουμε εμείς τα λεφτά, θα έχουμε εμείς δικό μας λογαριασμό να μαζέψουμε τα λεφτά».

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit