Καταγγελία για επίθεση σε πούλμαν Βούλγαρων οπαδών στην Αθήνα

Ένταση σημειώθηκε στην Αθήνα αργά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς βουλγαρικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε φίλους της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της League Phase του Conference League. Σύμφωνα με καταγγελία δημοσιογράφου, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν αντικείμενα από το όχημα.

Καταγγελία για επίθεση σε πούλμαν οπαδών της ΤΣΣΚΑ

Τα βουλγαρικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι σημειώθηκε επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε φίλους της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι άγνωστοι διέρρηξαν λεωφορείο στην Αθήνα, το οποίο ανήκε σε οπαδούς της ΤΣΣΚΑ του Χάσκοβο, μέλη της ομάδας «Executors». Η πληροφορία αυτή δημοσιεύτηκε σήμερα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ένταση που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ο δημοσιογράφος Τιχομιρ Πέτκοφ, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τους οπαδούς, δήλωσε στο BTA ότι το πλαϊνό παράθυρο του πούλμαν έσπασε. Από το εσωτερικό του οχήματος, κλάπηκαν έγγραφα και ένα μπουφάν. Η καταγγελία αυτή έρχεται στο φως της δημοσιότητας ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

Το περιστατικό στην περιοχή του ξενοδοχείου Crystal City

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του ξενοδοχείου Crystal City. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαμένουν οι οπαδοί των «Reds», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η τοποθεσία αυτή προσδιορίζεται ως το σημείο όπου εκδηλώθηκε η επίθεση στο πούλμαν των Βούλγαρων οπαδών.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών που φέρονται να προκάλεσαν τις φθορές και την κλοπή.

Η παρουσία των Βούλγαρων οπαδών στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, περίπου 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετοί από αυτούς έκαναν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας, με την πλατεία στο Μοναστηράκι να αποτελεί έναν από τους προορισμούς τους. Η παρουσία τους στην ελληνική πρωτεύουσα είναι αισθητή, καθώς χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού αναμένεται επίσης να βρεθούν στο γήπεδο.

Οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να αναχωρήσουν με πούλμαν για το ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Τα βουλγαρικά ΜΜΕ αναφέρουν επίσης ότι μαζί με τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ, έχουν έρθει στην Ελλάδα και φίλοι της Παρτίζαν, καθώς και της Στεάουα, ενισχύοντας την παρουσία των φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να πετύχει το «3 στα 3» στη League Phase του Conference League, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες φίλους του τριφυλλιού, οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Η ατμόσφαιρα γύρω από τον αγώνα είναι ήδη φορτισμένη, με την παρουσία των Βούλγαρων οπαδών και το περιστατικό της επίθεσης στο πούλμαν να προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta