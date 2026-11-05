Ελευθερία Σιφναίου: Έφυγε από τη ζωή το γνωστό μοντέλο

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο χώρος της ελληνικής μόδας μετά την είδηση ότι η Ελευθερία Σιφναίου, το μοντέλο που «όργωσε» τις πασαρέλες τη δεκαετία του 2000, έφυγε από τη ζωή. Η απώλειά της έρχεται έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική διαδρομή στον χώρο της μόδας, αλλά και έναν γιο.

Η επιβεβαίωση και οι πρώτες αντιδράσεις

Τη δυσάρετη είδηση επιβεβαίωσε ο σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος, ο οποίος γνώριζε προσωπικά την Ελευθερία Σιφναίου και είχε συνεργαστεί μαζί της στο παρελθόν. Μιλώντας με συγκίνηση, περιέγραψε μια γυναίκα που ξεχώριζε όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και για τον διακριτικό χαρακτήρα της. Ο κ. Κωστέτσος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η είδηση του ήρθε κάπως ξαφνικά και πως η Ελευθερία Σιφναίου ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι που άφησε τη δική του υπογραφή στη μόδα.

Παράλληλα, την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή και η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια παλιά κοινή τους φωτογραφία, ενώ η κ. Τράνταλη αποκάλυψε πως είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της λίγες ημέρες νωρίτερα χωρίς να λάβει απάντηση, γράφοντας «Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο».

Μια λαμπρή καριέρα στις πασαρέλες

Η Ελευθερία Σιφναίου έκανε μια τεράστια καριέρα στο μόντελινγκ, κυριαρχώντας στις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις μόδας τη δεκαετία του 2000. Γεννημένη στην Αθήνα, βρέθηκε από νεαρή ηλικία στο Μιλάνο, όπου έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο. Το 2002, η αναγνώρισή της ενισχύθηκε σημαντικά όταν αναδείχθηκε «Europe Face of the Year», μια διάκριση που επισφράγισε την παρουσία της.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, συνεργάστηκε με σημαντικούς σχεδιαστές και οίκους μόδας, ενώ πραγματοποίησε πλήθος φωτογραφίσεων και διαφημιστικών καμπανιών. Ταξίδεψε και εργάστηκε στο εξωτερικό, ζώντας για αρκετούς μήνες στο Παρίσι, ενώ στην Ελλάδα συνεργάστηκε με το πρακτορείο Agence. Ο Βασίλειος Κωστέτσος σημείωσε ότι η Ελευθερία Σιφναίου ήταν ένα κορίτσι που αγαπούσε περισσότερο ο φακός στα περιοδικά και προτιμούσε τα editorial έναντι της πασαρέλας.

Η προσωπική της ζωή και οι επιλογές της

Πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η Ελευθερία Σιφναίου ξεχώριζε για την προσωπικότητά της. Ο Βασίλειος Κωστέτσος την περιέγραψε ως ένα χαμηλών τόνων κορίτσι, το οποίο δεν δυσαρέστησε ποτέ, δεν ήταν φασαριόζα και δεν ήθελε να φαίνεται πάρα πολύ. Οι δύο τους είχαν κάνει και λίγο παρέα, όπως ανέφερε ο σχεδιαστής.

Η Ελευθερία Σιφναίου αφήνει πίσω της έναν γιο. Ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια σε σχετικά μικρή ηλικία, τονίζοντας ότι «Αφήνει ένα παιδάκι πίσω. Άσχημα πράγματα και σε σχετικά μικρές ηλικίες, να φεύγουν άνθρωποι με τόσο τραγικό τρόπο». Κατέληξε λέγοντας ότι θα τη θυμούνται όμορφη και ωραία και καλό παιδί, όπως ήταν η Ελευθερία. Στη συνέχεια της πορείας της, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τους προβολείς, αποφασίζοντας να αφοσιωθεί στην τέχνη της κεραμικής και να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι το τέλος της ζωής της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis