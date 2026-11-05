Ποδηλάτης δέχθηκε άγρια επίθεση στις Βρυξέλλες – Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

Σοβαρό περιστατικό οδικής βίας κατήγγειλε ο ποδηλάτης Laurent Nyssen στις Βρυξέλλες, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό βαν. Το συμβάν, που έλαβε χώρα στη συνοικία Σχααρμπέκ, είχε ως αφορμή μια διαφωνία για αυτοκίνητα που είχαν καταλάβει τον ποδηλατόδρομο. Ο Nyssen υπέστη κάταγμα στη γνάθο και σοβαρή βλάβη στο αριστερό του μάτι, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους για μόνιμη απώλεια της όρασής του.

Η επίθεση και η αρχική διαφωνία

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, γύρω στις 18:45, στην οδό Koninklijke Sinte-Mariastraat. Ο Laurent Nyssen είχε βγει με το ποδήλατό του για να παραλάβει ένα δέμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με οδηγούς που είχαν μπλοκάρει τη λωρίδα ποδηλάτων.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο βελγικό μέσο ενημέρωσης Bruzz, η κυκλοφορία ήταν ιδιαίτερα πυκνή. Ο Nyssen χρησιμοποίησε το κουδούνι του ποδηλάτου του για να ειδοποιήσει τους οδηγούς που είχαν καταλάβει τον χώρο των ποδηλατών. Ένας οδηγός βαν που κινούνταν πίσω του αντέδρασε έντονα σε αυτή την ενέργεια.

Η σωματική βία και οι πρώτες συνέπειες

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αρχικά κουβέντες στο πρώτο φανάρι, ωστόσο η ένταση μεταξύ τους δεν εκτονώθηκε. Στο δεύτερο φανάρι, ο οδηγός του βαν κατέβηκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον ποδηλάτη.

Ο Nyssen δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη μετά, καθώς έχασε τη μνήμη του για όσα ακολούθησαν την επίθεση. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας τον χτύπησε περίπου δέκα φορές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Την επίθεση φέρεται να είδαν δύο αυτόπτες μάρτυρες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας.

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να θυμάται ούτε τη διακομιδή του. Τα χτυπήματα είχαν προκαλέσει κάταγμα στη γνάθο και σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό μάτι του.

Η κατάσταση της υγείας του ποδηλάτη

Ο Laurent Nyssen έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η όρασή του στο αριστερό μάτι. Ωστόσο, οι επεμβάσεις δεν έχουν φέρει την επιθυμητή αποκατάσταση.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορέσει να ξαναδεί ποτέ από το συγκεκριμένο μάτι. Παραμένει μια μικρή πιθανότητα να ανακτήσει μέρος της όρασής του με την πάροδο του χρόνου, αλλά, όπως του έχουν εξηγήσει, η κατάσταση δύσκολα θα επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα πριν από την επίθεση.

Η σύλληψη του δράστη και η δικαστική εξέλιξη

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη το ίδιο βράδυ του περιστατικού. Αστυνομικοί επισκέφθηκαν τον Nyssen στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα για να τον ενημερώσουν για τη σύλληψη.

Ο άνδρας παρέμεινε έξι ημέρες υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε να επιστρέψει στο σπίτι του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Νοέμβριο, με τον Nyssen να προτίθεται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων. Ο ίδιος θεωρεί ότι η βαρύτητα της επίθεσης δικαιολογεί να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αυξανόμενη επιθετικότητα στους δρόμους

Ο Laurent Nyssen υποστηρίζει ότι η δική του εμπειρία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ο ίδιος δηλώνει ότι η επιθετικότητα απέναντι στους ποδηλάτες στις Βρυξέλλες αυξάνεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta