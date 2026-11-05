Προφυλακίστηκε ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο Φιρινίδης κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που φέρεται να προήλθε από φιλανθρωπικές δράσεις και εράνους με σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο σύνολό τους στις οικογένειες που τα είχαν ανάγκη.

Η απολογία και η παραδοχή

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του, δηλώνοντας μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά», αναγνωρίζοντας τις πράξεις του και εκφράζοντας τη λύπη του προς τις οικογένειες των παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος απέδωσε την υπεξαίρεση στην εξάρτησή του από τον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Υποστήριξε ότι χρειαζόταν συνεχώς χρήματα για να καλύπτει την ενασχόλησή του με τον τζόγο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω».

Οι ισχυρισμοί για τον τρόπο ζωής και τη μεγαλομανία

Ο Φιρινίδης ισχυρίστηκε ότι δεν έκανε πολυτελή βίο, αναφέροντας ότι τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή ήταν ελάχιστα. Δήλωσε επίσης ότι 400.000 έως 600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είχε «μια μεγαλομανία», δηλώνοντας: «Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα». Αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε εμπλοκή του σε υποθέσεις στημένων αγώνων, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές γίνονταν «λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα».

Τόνισε ακόμη ότι οι γονείς των παιδιών προσέγγιζαν την οργάνωση μόνοι τους για βοήθεια και ότι «ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Η θέση του συνηγόρου και η προφυλάκιση της συντρόφου

Ο συνήγορος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, αναφέρθηκε στην κατάσταση του εντολέα του και στη στάση του κατά την ανακριτική διαδικασία. Ο κ. Τσάκος τόνισε ότι ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του και εμφανίστηκε πραγματικά μετανιωμένος, προσδιορίζοντας το ποσό που δεν αποδόθηκε.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (3/11) είχε απολογηθεί και η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία επίσης κρίθηκε προφυλακιστέα.

Η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών της ΜΚΟ σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Δανίας. Επίσης, αναζητώντας ίχνη για τη μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών PayPal, εντοπίστηκαν χρήματα και στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ.

Η Αρχή έχει ήδη δεσμεύσει ακίνητα των κατηγορουμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, τα χρήματα που δεσμεύονται μπορούν να διεκδικηθούν από τους δωρητές, εφόσον προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά, όπως χαρτιά ή email που γνωστοποιούν την κατάθεση χρημάτων στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα από τουλάχιστον 92 ερανικές δράσεις συγκεντρώθηκαν περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόμως, στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να έφτασε μόλις το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών φέρεται να κατέληγε στις τσέπες του ιδρυτή και άλλων κατηγορουμένων, αντί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν, δηλαδή την ενίσχυση των παιδιών που είχαν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos