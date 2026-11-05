Η Aegean ανακοίνωσε ότι ήταν αβάσιμη η απειλή βόμβας σε δύο πτήσεις της

Η αεροπορική εταιρεία Aegean εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ανακοίνωση σχετικά με απειλές για βόμβα που δέχθηκε για δύο από τις πτήσεις της. Πρόκειται για την πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο και την πτήση Α3860 που αναχωρούσε από την Αθήνα με κατεύθυνση τη Βιέννη. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τα περιστατικά, τονίζοντας ωστόσο ότι μετά από εκτενείς ελέγχους, οι απειλές κρίθηκαν αβάσιμες και οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Οι απειλές και η αντίδραση της Aegean

Συναγερμός σήμανε για τις δύο πτήσεις της Aegean, μετά από τηλεφωνήματα που έκαναν λόγο για την ύπαρξη βόμβας. Ειδικότερα, η απειλή αφορούσε την πτήση Α3552, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο, καθώς και την πτήση Α3860, που είχε ως προορισμό τη Βιέννη, αναχωρώντας από την Αθήνα. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου.

Η Aegean, σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, προχώρησε στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Οι διαδικασίες αυτές είναι καθορισμένες για τέτοιου είδους απειλές και περιλαμβάνουν λεπτομερείς ελέγχους για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και των πληρωμάτων.

Οι έλεγχοι και το αποτέλεσμα

Στην περίπτωση της πτήσης Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο, η εταιρεία ενημερώθηκε για την απειλή λίγο πριν την προσγείωση του αεροπλάνου. Το πλήρωμα έλαβε την ενημέρωση όταν το αεροσκάφος είχε ήδη φτάσει στον προορισμό του. Αμέσως, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίοι δεν οδήγησαν στον εντοπισμό τίποτα ύποπτου.

Αντίστοιχα, για τη δεύτερη πτήση, την Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του, χωρίς να χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε εκτροπή της πορείας του. Και σε αυτή την περίπτωση, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν ήταν ενδελεχείς και δεν αποκάλυψαν κανένα ύποπτο αντικείμενο ή στοιχείο. Ως εκ τούτου, η απειλή κρίθηκε αβάσιμη.

Η επίσημη δήλωση της εταιρείας

Στην ανακοίνωσή της, η Aegean επιβεβαίωσε τα γεγονότα και περιέγραψε τις ενέργειες που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δήλωσε: «Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει, τονίζοντας τη συνεργασία με τις αρχές και την τήρηση των διαδικασιών: «Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.» Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης την ύψιστη προτεραιότητα που δίνει στην ασφάλεια: «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.»

Ευρύτερο πλαίσιο απειλών στην Ευρώπη

Οι απειλές κατά των δύο πτήσεων της Aegean εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μπαράζ απειλητικών τηλεφωνημάτων που δέχθηκαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες σήμερα. Συνολικά, μόνο σήμερα, καταγράφηκαν απειλές για βόμβα σε περισσότερες από 12 πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Αντίστοιχα περιστατικά αναφέρθηκαν σε Ιταλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Βέλγιο και Γαλλία. Αυτές οι απειλές οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων, αναγκαστικές προσγειώσεις και ευρεία κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στις εμπλεκόμενες χώρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr