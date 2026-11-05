Προφυλακίστηκε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο Φιρινίδης κατηγορείται για υπεξαίρεση συνολικού ποσού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονταν από φιλανθρωπικούς εράνους και δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά. Ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του, εκφράζοντας τη μετάνοιά του για την απάτη που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Η απολογία και η ομολογία του ιδρυτή της ΜΚΟ

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαρύνουν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ομολόγησε τις πράξεις του, παρέχοντας εξηγήσεις αναφορικά με την υπεξαίρεση του μεγάλου χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου του, ο κατηγορούμενος εξέφρασε την πλήρη μετάνοιά του για την απάτη που διαπράχθηκε μέσω των δωρεών που συγκεντρώθηκαν για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο Φιρινίδης ζήτησε συγγνώμη τόσο από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση όσο και από την κοινωνία γενικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο νομικός του εκπρόσωπος.

Η εξάρτηση από το στοίχημα ως κίνητρο

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης δήλωσε συντετριμμένος και βαθιά μετανιωμένος για τις πράξεις του. «Ζητάω ειλικρινά και όχι προσχηματικά συγγνώμη από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του. Ως βασική αιτία που τον οδήγησε στην υπεξαίρεση των χρημάτων, επικαλέστηκε την εξάρτησή του από το στοίχημα.

«Ήμουν εξαρτημένος από το στοίχημα και χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω», εξήγησε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι είχε μεγαλομανία και την επιθυμία να φαίνεται κοινωνικά ανώτερος, αν και τόνισε πως τα χρήματα που χρησιμοποίησε για έναν υποτιθέμενο πολυτελή βίο ήταν ελάχιστα. Περιέγραψε την καθημερινότητά του, αναφέροντας ότι μπορούσε να έχει έως και 30 διαφορετικά πονταρίσματα σε ημερήσια βάση.

Το ύψος των υπεξαιρεθέντων ποσών και οι διαψεύσεις

Αναφορικά με το ακριβές ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στον σκοπό τους, ο κατηγορούμενος προσδιόρισε το ποσό μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ. Διευκρίνισε επίσης ότι η προσέγγιση των γονέων των παιδιών που χρειάζονταν βοήθεια γινόταν αυτοβούλως από τους ίδιους, χωρίς η ΜΚΟ να «ψαρεύει» κόσμο.

Ο Φιρινίδης διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί «στημένων παιχνιδιών» ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, πέραν της υπεξαίρεσης. «Δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα», δήλωσε. Συμπλήρωσε πως δεν έχει διαθέσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες που σχετίζονται με την οργάνωση.

Καταγγελία ξυλοδαρμού και απειλές κατά της οικογένειας

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών με εμφανή σημάδια βίας. Εθεάθη με μαυρισμένο μάτι, κάταγμα στη μύτη και χτύπημα στο σαγόνι. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι δύο ημέρες πριν από τη σύλληψή του, δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίπο του από μια ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν.

Παρόλο που ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας, τόνισε πως οι δράστες δεν του πήραν τίποτα. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι συγγενείς και η οικογένειά του δέχονται απειλές, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ήδη σοβαρή υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis