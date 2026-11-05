Σε 29 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε Έλληνας εφοπλιστής από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας

Ένας γνωστός Έλληνας εφοπλιστής καταδικάστηκε πρόσφατα σε φυλάκιση 29 μηνών από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας. Η καταδίκη αφορά οικονομική απάτη και δόλια πτώχευση ολλανδικής γαλακτοβιομηχανίας. Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε μια επένδυση που πραγματοποιήθηκε το 2011, με τις εισαγγελικές αρχές να έχουν διαπιστώσει ότι ο εφοπλιστής δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του.

Η αρχική καταδίκη και οι κατηγορίες

Οι εισαγγελικές αρχές της Ολλανδίας απήγγειλαν στον Έλληνα εφοπλιστή κατηγορίες για απάτη και δόλια πτώχευση, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Σε πρώτο βαθμό, το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, δηλαδή 24 μηνών. Η απάτη αφορούσε ένα ποσό ύψους 12,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σχετιζόταν με τις ενέργειές του στην ολλανδική γαλακτοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες, ο εφοπλιστής είχε αγοράσει την εν λόγω ολλανδική επιχείρηση το 2010. Παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι θα ενίσχυε τη ρευστότητά της, η γαλακτοβιομηχανία κήρυξε πτώχευση μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2011. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Έλληνας εφοπλιστής δεν είχε εισφέρει χρήματα στην εταιρεία, αλλά αντιθέτως είχε προβεί σε ενέργειες που οδήγησαν στο «άδειασμα» των ταμείων της.

Η απόφαση του εφετείου και η αύξηση της ποινής

Μετά την πρωτόδικη καταδίκη, ο Έλληνας εφοπλιστής άσκησε έφεση κατά της απόφασης. Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου από Ολλανδικό Εφετείο τον Ιούλιο του 2024. Το Εφετείο, αντί να μειώσει την ποινή, προχώρησε σε αύξησή της.

Συγκεκριμένα, η ποινή φυλάκισης αυξήθηκε από τους 24 στους 30 μήνες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Εφετείο, ο Εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών, δηλαδή 48 μηνών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών.

Η προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο

Αντιδρώντας στην απόφαση του Εφετείου, ο Έλληνας εφοπλιστής αποφάσισε να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας. Ζήτησε την αναίρεση της προγενέστερης απόφασης του Εφετείου, υποβάλλοντας τους ισχυρισμούς του στην ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδόθηκε προ ολίγων ημερών. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του εφοπλιστή αναφορικά με την απόφαση του Εφετείου, απορρίπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της προσφυγής του. Η μόνη αλλαγή που επήλθε ήταν μια μείωση της διάρκειας της φυλάκισης κατά έναν μήνα.

Έτσι, η τελική ποινή διαμορφώθηκε από τους 30 στους 29 μήνες φυλάκισης, επικυρώνοντας ουσιαστικά την καταδίκη για οικονομική απάτη και δόλια πτώχευση. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδρομής του εφοπλιστή στην Ολλανδία.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά μια επένδυση που πραγματοποιήθηκε το 2011 σε μια ιστορική ολλανδική γαλακτοβιομηχανία. Ο Έλληνας εφοπλιστής είχε αγοράσει την επιχείρηση το 2010, με την προσδοκία να την ενισχύσει οικονομικά. Ωστόσο, οι έρευνες των εισαγγελικών αρχών αποκάλυψαν μια διαφορετική εικόνα.

Αντί για ενίσχυση, διαπιστώθηκε ότι ο εφοπλιστής δεν εισέφερε τα απαραίτητα κεφάλαια, με αποτέλεσμα η εταιρεία να οδηγηθεί σε πτώχευση το 2011. Οι ενέργειές του χαρακτηρίστηκαν ως απάτη και δόλια πτώχευση, οδηγώντας σε μια μακρά δικαστική διαδικασία που διήρκεσε αρκετά χρόνια και πέρασε από τρία δικαστικά επίπεδα στην Ολλανδία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis