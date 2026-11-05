Εξιχνιάστηκαν πάνω από 40 διαρρήξεις στο Ηράκλειο, συνελήφθη 16χρονος

Πάνω από 40 περιπτώσεις διαρρήξεων σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σχολικούς χώρους στο Ηράκλειο εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη ένας 16χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 19χρονος αλβανικής καταγωγής συνεργός του. Η δράση των δύο νεαρών βρισκόταν στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, η οποία αξιοποίησε υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Η εξιχνίαση και οι εμπλεκόμενοι

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, ο οποίος είναι υπήκοος Βουλγαρίας. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία ενός 19χρονου, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής και διαθέτει ελληνική ταυτότητα.

Ο 19χρονος συνεργός του 16χρονου παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται από τις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, οι δύο νεαροί φέρονται να εμπλέκονται σε περισσότερα από 40 περιστατικά διαρρήξεων.

Η δράση τους περιλάμβανε διαρρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούσαν συχνούς στόχους, καθώς και σε κυλικεία σχολικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Η αξιοποίηση των καμερών ασφαλείας

Η έρευνα των αστυνομικών για την εξιχνίαση των υποθέσεων βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ενδελεχή αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Οι κάμερες αυτές βρίσκονταν εγκατεστημένες στις περιοχές όπου είχαν σημειωθεί οι πολυάριθμες διαρρήξεις.

Η εξέταση των καταγραφών από το υλικό των καμερών επέτρεψε στις αρχές να συγκεντρώσουν σημαντικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ήταν καθοριστικά για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δύο φερόμενων ως δραστών.

Ανησυχία στους κατοίκους του Ηρακλείου

Αρχικά, οι διαρρήξεις που σημειώνονταν αντιμετωπίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, καθώς οι καταγγελίες από τους πολίτες πλήθαιναν συνεχώς, άρχισε να διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση.

Σταδιακά έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για μια επαναλαμβανόμενη εγκληματική δραστηριότητα, με οχήματα να γίνονται διαδοχικά στόχος των δραστών. Η συχνότητα των επιθέσεων, σε συνδυασμό με την έκταση των ζημιών που προκαλούνταν, προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους του Ηρακλείου.

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων καλούνταν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους, αλλά και το σημαντικό κόστος αποκατάστασης των φθορών. Αυτές οι φθορές προκαλούνταν από τους διαρρήκτες κατά την είσοδό τους στα αυτοκίνητα.

Νέο περιστατικό φθορών σε σχολικό χώρο

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη περιστατικό φθορών σε σχολικό χώρο καταγράφηκε σήμερα, προσθέτοντας στην ατζέντα των αρχών. Αυτή τη φορά, το συμβάν αφορά ένα νηπιαγωγείο που βρίσκεται σε περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου.

Στο συγκεκριμένο σχολείο διαπιστώθηκαν σπασμένα τζάμια, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμοδίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη ενέργεια με τις διαρρήξεις για τις οποίες ερευνώνται ο 16χρονος και ο 19χρονος.

Η Αστυνομία συνεχίζει εντατικά την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων που έχουν αναφερθεί. Ο 19χρονος που έχει ταυτοποιηθεί εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές, καθώς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos