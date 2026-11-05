Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών με κρυψώνα κάτω από δέντρο

Σε μια πρόσφατη επιχείρηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να αποκρύπτει σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης σε μια ασυνήθιστη κρυψώνα, κάτω από δέντρο, σε εξωτερικό χώρο.

Η σύλληψη στη δυτική Θεσσαλονίκη

Η επιχείρηση των διωκτικών αρχών οδήγησε στη σύλληψη του 28χρονου το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε μια περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Χαλκηδόνας. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα σοβαρό αδίκημα που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τον νόμο.

Η δράση των αστυνομικών ήταν στοχευμένη και αποτέλεσμα προσεκτικής παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του φερόμενου ως διακινητή και στην αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητάς του.

Η κρυψώνα και οι ποσότητες ναρκωτικών

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού του, διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος είχε επιλέξει έναν εξωτερικό χώρο για να αποκρύψει τις παράνομες ουσίες. Συγκεκριμένα, μέσα σε χόρτα και κάτω από ένα δέντρο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μία συσκευασία που περιείχε ηρωίνη, με συνολικό βάρος 200 γραμμάρια. Παράλληλα, βρέθηκε και μία δεύτερη συσκευασία, η οποία περιείχε κοκαΐνη, βάρους 8,3 γραμμαρίων.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, στην ίδια κρυψώνα εντοπίστηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα εύρημα που συχνά συνδέεται με τη διαδικασία της διακίνησης και της συσκευασίας ναρκωτικών. Όλες οι ανακαλυφθείσες ουσίες και ο εξοπλισμός κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρχές, αποτελώντας πλέον μέρος του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης.

Η συντονισμένη επιχείρηση των αρχών

Η επιτυχής σύλληψη του 28χρονου ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και εντατικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών αστυνομικών μονάδων. Τις ενέργειες αυτές ανέλαβαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην υπόθεση.

Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή και η υποστήριξη που παρείχαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία των δύο αυτών μονάδων κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον εντοπισμό του κατηγορουμένου, οδηγώντας στην εξάρθρωση της συγκεκριμένης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά την ολοκλήρωση της σύλληψης και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 28χρονου. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την απαγγελία των κατηγοριών.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα στην ποινική δίωξη του φερόμενου ως διακινητή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την τύχη του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις διωκτικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos