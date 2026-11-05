Απειλή για βόμβα στο Μαρούσι: Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο, αποδείχθηκε φάρσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο Μαρούσι, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε γραφεία που στεγάζονται σε εμπορικό κέντρο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Η απειλή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε εκκένωση του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Εργαζόμενοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ για περίπου μισή ώρα επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Τελικά, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα.

Συναγερμός στην Αγίου Κωνσταντίνου

Ένα τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την ύπαρξη βόμβας σε γραφεία, τα οποία στεγάζονται σε ένα εμπορικό κέντρο στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο Μαρούσι, έθεσε σε άμεση ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές. Η είδηση της απειλής προκάλεσε ακαριαία αντίδραση, με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση και εκτεταμένη, αντανακλώντας την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους απειλές. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονταν εντός του κτιρίου και στην περιμετρική διασφάλιση του χώρου, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Διαδικασία εκκένωσης και μέτρα ασφαλείας

Ως άμεση συνέπεια του τηλεφωνήματος, δόθηκε εντολή για την πλήρη εκκένωση του εμπορικού κέντρου και των γραφείων που στεγάζονται σε αυτό. Εκατοντάδες εργαζόμενοι και επισκέπτες κλήθηκαν να αποχωρήσουν από το κτίριο, ακολουθώντας με ψυχραιμία τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη, καθώς οι πολίτες ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες της ΕΛΑΣ. Οι δυνάμεις της αστυνομίας φρόντισαν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους σε ασφαλή σημεία μακριά από το κτίριο, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα παρέμενε εντός των επικίνδυνων, δυνητικά, χώρων. Η προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αποφυγή πανικού.

Μισή ώρα αναστάτωσης στο Μαρούσι

Για περίπου μισή ώρα, η περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου βρέθηκε σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης. Η παρουσία περιπολικών, αστυνομικών δυνάμεων και η εικόνα των εκκενωμένων γραφείων προκάλεσαν ανησυχία στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής. Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί περίμεναν υπομονετικά την ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να γνωρίζουν την έκβαση της κατάστασης.

Από βίντεο που κατέγραψε αναγνώστης, διακρίνεται η κινητοποίηση των αρχών και η διαδικασία απομάκρυνσης του κόσμου, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την ώρα. Η αναμονή ήταν αγωνιώδης, καθώς οι αρχές προχωρούσαν στους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

Το αποτέλεσμα των ελέγχων: Κακόγουστη φάρσα

Μετά την ολοκλήρωση των λεπτομερών ελέγχων που διενήργησαν οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας εντός του εμπορικού κέντρου και των γραφείων, διαπιστώθηκε ότι η απειλή για βόμβα ήταν αβάσιμη. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε τελικά μία κακόγουστη φάρσα, η οποία προκάλεσε άσκοπα την κινητοποίηση των αρχών και την αναστάτωση των πολιτών.

Η κατάσταση εκτονώθηκε πλήρως, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο ή στοιχείο που να επιβεβαιώνει την αρχική απειλή. Με την επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για φάρσα, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες μπόρεσαν να επιστρέψουν σταδιακά στις δραστηριότητές τους, με την περιοχή να επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: Enikos