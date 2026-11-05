Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των 52 μεταναστών στη Γαύδο

Έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια 52 μεταναστών, ανάμεσά τους τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί για δύο 24ωρα σε μια δύσβατη παραλία στην περιοχή Άσπες της Γαύδου, κοντά στην Τρυπητή. Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες και σκάφος της Frontex, ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη, αφού βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες. Όλοι οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Καραβέ, όπου και παραμένουν.

Ο εγκλωβισμός και η πρώτη ειδοποίηση

Η περιπέτεια των 52 μεταναστών ξεκίνησε όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια απόκρημνη ακτή της Γαύδου, στην περιοχή Άσπες. Η κατάσταση αυτή διήρκεσε για δύο ολόκληρα 24ωρα, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και αγωνία, ιδίως λόγω της παρουσίας ευάλωτων ατόμων στην ομάδα.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη, όταν ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη πλαγιά και να ειδοποιήσει τις αρχές για την κατάσταση των υπολοίπων. Αυτή η πράξη ήταν καθοριστική για την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, οργανώθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Αρχικά, έγινε προσπάθεια προσέγγισης από τη θάλασσα, με τη συνδρομή σκάφους της Frontex. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή καθιστούσαν την προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Παράλληλα, στο νησί μετέβησαν εννέα μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία επιχείρησαν από ξηράς. Τους συνέδραμαν και δύο πυροσβέστες που έφτασαν επίσης στη Γαύδο ειδικά για τον απεγκλωβισμό. Η συνεργασία των δυνάμεων ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσίαζε το δύσβατο έδαφος και η κακοκαιρία.

Δύσκολες συνθήκες και αγωνία

Η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού. Εξέφρασε επίσης την αγωνία που υπήρχε για τους ανθρώπους που παρέμεναν αβοήθητοι στην απόκρημνη ακτή, καθώς δεν ήταν δυνατή η ασφαλής προσέγγισή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ανάμεσα στους 52 εγκλωβισμένους βρίσκονταν τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, ηλικίας έως ενός έτους. Η παρουσία τόσο ευάλωτων ατόμων καθιστούσε την κατάσταση ακόμα πιο κρίσιμη και επείγουσα, εντείνοντας την ανάγκη για άμεσο και ασφαλή απεγκλωβισμό.

Ολοκλήρωση της επιχείρησης

Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης, διασώθηκαν 26 άτομα από την παραλία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν προτεραιότητα. Ωστόσο, οι υπόλοιποι μετανάστες παρέμειναν στο δύσβατο σημείο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στη συνέχεια, ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους κατάφεραν να ανέβουν μόνοι τους από την απόκρημνη πλαγιά, δείχνοντας αξιοσημείωτη προσπάθεια. Σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες να έχουν σαφώς βελτιωθεί, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και των υπολοίπων ατόμων. Πλέον, και οι 52 μετανάστες βρίσκονται ασφαλείς στο λιμάνι του Καραβέ.

Επόμενα βήματα για τη φιλοξενία

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό, το επόμενο ζητούμενο είναι η μεταφορά των 52 μεταναστών από τη Γαύδο στην Κρήτη. Το μικρό νησί της Γαύδου δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, καθιστώντας αναγκαία την άμεση μετακίνησή τους.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Λίλιαν Στεφανάκη, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν όλοι με το πλοίο της γραμμής στα Χανιά. Αυτή η λύση θα επιτρέψει την απομάκρυνσή τους από το νησί και τη μέριμνα για την κατάλληλη φιλοξενία τους σε υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Με πληροφορίες από: Enikos