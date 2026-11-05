Ενώπιον του ανακριτή ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για την υπόθεση των δωρεών

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», απολογείται σήμερα ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα, οι γονείς της μικρής Μαριτίνας, ενός παιδιού που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρεται να έχει πέσει θύμα της συγκεκριμένης ΜΚΟ, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η απολογία του ιδρυτή της ΜΚΟ

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή σηματοδότησε την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας για αυτή την υπόθεση που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα. Η αστυνομική έρευνα έχει αποκαλύψει σημαντικά ευρήματα σχετικά με τη ροή των χρημάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από το συνολικό ποσό των περίπου 3,9 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 οικογένειες, στους δικαιούχους αποδόθηκε μόνο ένα ποσό της τάξης του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που φέρεται να μην έφτασε ποτέ στους πραγματικούς αποδέκτες των δωρεών.

Οι κατηγορίες και η φερόμενη χρήση των χρημάτων

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης διώκεται με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμετοχή σε συμμορία. Οι κατηγορίες αυτές σκιαγραφούν ένα ευρύ φάσμα παράνομων ενεργειών που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία της ΜΚΟ.

Η δικογραφία περιγράφει αναλυτικά πώς φέρεται να κατευθύνθηκαν τα χρήματα της υπεξαίρεσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για δαπάνες που αφορούσαν ταξίδια, πολυτελείς αγορές και στοιχηματικές συναλλαγές. Επιπλέον, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και τη χειραγώγηση αγώνων στην περιοχή της Πιερίας, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η πορεία των υπόλοιπων κατηγορουμένων

Πριν από την απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, είχαν προηγηθεί οι απολογίες άλλων πέντε προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών ήταν η 35χρονη πρώην σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και τρία άτομα που συνδέονται με το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων. Τα πρόσωπα αυτά είναι ένας 43χρονος αρχιδιαιτητής, ένας 35χρονος διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Μετά τις απολογίες τους, η 35χρονη πρώην σύντροφος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, κατόπιν απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα. Στην απολογία της, η γυναίκα φέρεται να αποδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντάς την στον εθισμό του 37χρονου στον τζόγο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα επίμαχα ποσά είναι μικρότερα, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η δικαστική προσφυγή των γονέων της Μαριτίνας

Εν μέσω των εξελίξεων, οι γονείς της μικρής Μαριτίνας, ο Αλέξανδρος Ορμπελάτζε και η Μαρία Ελένη Χαρίτου, προχωρούν σε δικαστική προσφυγή κατά της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και των κατηγορουμένων. Η οικογένεια, της οποίας η κόρη δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή, δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο στάδιο της ανάκρισης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που θύματα της ΜΚΟ κινούνται νομικά.

Η μητέρα της Μαριτίνας προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, ενημερώνοντας το κοινό για την απόφαση της οικογένειας και επισυνάπτοντας τη σχετική ανακοίνωση των δικηγόρων τους. Στην ανακοίνωση, οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας δηλώνουν ότι ανέλαβαν τη νομική τους εκπροσώπηση σχετικά με την ποινική υπόθεση, η οποία αφορά σε πράξεις απάτης ανυποψίαστων πολιτών και υπεξαίρεσης σε βάρος οικογενειών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το μήνυμα της οικογένειας Ορμπελάτζε-Χαρίτου

Μέσα από την ανακοίνωση των δικηγόρων τους, οι γονείς της Μαριτίνας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και τα μηνύματα στήριξης προς τη μικρή Μαριτίνα, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή της. Παράλληλα, απηύθυναν παράκληση να γίνει σεβαστή η κρισιμότητα και η δυσκολία της κατάστασης που βιώνουν.

Τόνισαν ότι το μοναδικό τους μέλημα αυτή τη χρονική περίοδο είναι η συμπαράσταση στο παιδί τους. Η οικογένεια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το έργο της, θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και θα αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos