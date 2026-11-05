Το κύκλωμα της Πολεοδομίας Κατερίνης: Αποκαλύπτονται διάλογοι για «ταρίφες» και παράνομες άδειες

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικοί διάλογοι που σκιαγραφούν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά για την επιτάχυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας, υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, συνελήφθησαν και οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη (5/11), ενώπιον του ανακριτή.

Η δράση του κυκλώματος και οι συλλήψεις

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ύστερα από καταγγελία που αφορούσε ιδιώτη μηχανικό ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης. Στο κύκλωμα συμμετείχαν υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης, τοπογράφοι, καθώς και ο διευθυντής της υπηρεσίας.

Στους 11 συλληφθέντες περιλαμβάνονται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας και επτά ιδιώτες μηχανικοί. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για αδικήματα όπως δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 64 άτομα.

«Ταρίφες» για άδειες και αυθαίρετα

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν καθορίσει συγκεκριμένες «ταρίφες» για τις παράνομες ενέργειές τους. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, το ποσό που ζητούσαν ήταν 150 ευρώ. Όσον αφορά τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οι απαιτήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 6.000 και 7.000 ευρώ.

Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ αποκαλύπτουν ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών, με επίκεντρο την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Υπάλληλοι της υπηρεσίας φέρονται να εισέπρατταν ποσά από ιδιώτες μηχανικούς και επιχειρηματίες, προκειμένου να προχωρούν σε διοικητικές πράξεις κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας ή να εξασφαλίζουν την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση υποθέσεων.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι για παράνομες άδειες

Ένας χαρακτηριστικός διάλογος μεταξύ ιδιωτών μηχανικών αφορά οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς η κατασκευή είχε πραγματοποιηθεί μετά το έτος 2011. Για τη συγκεκριμένη άδεια, ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. φέρονται να έλαβαν 5.000 ευρώ ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα. Μία ιδιώτης μηχανικός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, λέγοντας: «όλοι συμμορία είναι».

Στον ίδιο διάλογο, η ιδιώτης μηχανικός Λ.Θ. δήλωσε ότι δεν θα εξέδιδε την άδεια, καθώς αφορούσε αυθαίρετο κατασκευασμένο μετά το 2011, με προσθήκη έξτρα ορόφου. Παρά τη συνεννόηση, το ποσό χρεώθηκε στη Μ., η οποία φέρεται να έλαβε τα 5.000 ευρώ. Η Μ. είχε μάλιστα εκδώσει παρατήρηση πως η άδεια δεν ήταν εφικτή λόγω έλλειψης φέροντος οργανισμού, με την Λ.Θ. να την προειδοποιεί για πιθανές επιπλοκές.

Χρηματικά ανταλλάγματα για αυθαίρετα και βεβαιώσεις

Σε άλλη περίπτωση, ο Διευθυντής Κ. φέρεται να αποδέχθηκε 7.000 ευρώ από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, παραβαίνοντας τις πολεοδομικές διατάξεις. Σε συνομιλία, αναφέρεται το ποσό με τη φράση «εφτά εσύ, εφτά εγώ», ενώ συζητείται η κάλυψη της πολεοδομικής παρανομίας για ένα οικόπεδο που χαρακτηρίζεται «μέσα στην παρανομία» και «σκάρτο δύο στρέμματα».

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν και άλλες χρηματικές απαιτήσεις. Προϊστάμενος τμήματος φέρεται να ζήτησε επιπλέον 400 ευρώ για Βεβαίωση Όρων Δόμησης, πέραν προηγούμενης συμφωνίας. Αναφέρεται επίσης ποσό 5.000 ευρώ για ηλεκτρονική υπαγωγή αυθαιρέτου στην Κατηγορία 5, με τον διευθυντή να σημειώνει: «υπάρχει ένα αλλά είναι πέντε».

Παράνομες συναλλαγές και ληγμένες προθεσμίες

Ένας υπάλληλος φέρεται να ζητούσε χρήματα από ιδιώτες για βεβαιώσεις όρων δόμησης και προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, επικαλούμενος την προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2026. Ωστόσο, η προθεσμία για αυτές τις πράξεις είχε λήξει στις 9 Δεκεμβρίου 2022. Σε μία περίπτωση, ζητήθηκαν 6.800 ευρώ από ιδιώτη, με 3.000 ευρώ να εισπράττονται στις 24 Ιουνίου 2026, στο πάρκινγκ του Δημαρχείου Κατερίνης.

Οι συναντήσεις για τις παράνομες συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε καταστήματα εστίασης, ενώ οι ανταλλαγές χρημάτων γίνονταν σε σακούλες και φακέλους, με τα μέλη του κυκλώματος να προσπαθούν να αποφύγουν τις τραπεζικές συναλλαγές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis