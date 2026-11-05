Τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας προκάλεσαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, συναγερμό σε δύο αεροσκάφη της ελληνικής εταιρείας Aegean, τα οποία εκτελούσαν δρομολόγια από την Αθήνα προς τη Βιέννη και από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο. Και οι δύο πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στους τελικούς προορισμούς τους, ενώ οι επακόλουθοι έλεγχοι από τις αρχές δεν οδήγησαν στον εντοπισμό κάποιου ύποπτου αντικειμένου. Τα περιστατικά αυτά έρχονται εν μέσω ενός μπαράζ απειλών που έχει επηρεάσει πλήθος πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα περιστατικά στις πτήσεις της Aegean

Οι αρχές δέχθηκαν κλήσεις που ανέφεραν την τοποθέτηση βόμβας στα δύο αεροσκάφη της Aegean. Το ένα εκτελούσε την πτήση από την Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη, ενώ το δεύτερο, με αριθμό πτήσης A3552, αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση το Μιλάνο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στα αεροδρόμια των προορισμών τους, με την πτήση της Θεσσαλονίκης να προσγειώνεται συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.

Στην περίπτωση της πτήσης Θεσσαλονίκη – Μιλάνο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσωπικό ενημερώθηκε για την απειλή λίγο πριν την προσγείωση του αεροσκάφους, με στόχο να αποφευχθεί ο πανικός μεταξύ των επιβατών. Μετά την προσγείωση, και στα δύο περιστατικά, οι επιβάτες και το προσωπικό εκκενώθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Έρευνες και αποτελέσματα

Αμέσως μετά τις προσγειώσεις και την απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν ενδελεχείς έρευνες στα αεροσκάφη. Στόχος των ελέγχων ήταν ο εντοπισμός τυχόν ύποπτων αντικειμένων που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις απειλές για βόμβα. Παρά τις εξονυχιστικές έρευνες, στις οποίες οι αρχές «χτενίζουν» τα αεροσκάφη, δεν εντοπίστηκε κάτι το ύποπτο σε καμία από τις δύο πτήσεις της Aegean.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, κάτι που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι απειλές ήταν αβάσιμες. Αυτή η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα ερευνών και σε άλλα περιστατικά απειλών που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Ευρύτερος συναγερμός στην Ευρώπη

Τα δύο αυτά περιστατικά στην Ελλάδα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος απειλών για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη, το οποίο έχει προκαλέσει συναγερμό σε όλη την Ευρώπη. Το νέο αυτό «κύμα» απειλών ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης και μέχρι στιγμής έχει επηρεάσει τουλάχιστον 16 πτήσεις σε διάφορες χώρες. Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί είναι η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, και πλέον και η Ελλάδα.

Αρκετές ευρωπαϊκές πτήσεις έχουν καθηλωθεί ή έχουν υποστεί εκτροπές και αναγκαστικές προσγειώσεις λόγω των αλλεπάλληλων απειλών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν αεροσκάφη διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, όπως οι Aer Lingus, Finnair, Wizz Air, LOT και Ryanair. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας πτήσης της Ryanair από το Πόρτο προς το Μιλάνο, η οποία δέχθηκε επίσης τηλεφώνημα για βόμβα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα, όπου οι αρχές απομάκρυναν με ασφάλεια τους επιβάτες.

Διερεύνηση των απειλών και στην Τσεχία

Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού συναγερμού, ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν και στην Τσεχία. Συγκεκριμένα, στην Πράγα, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά σε τέσσερα αεροσκάφη μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Την υπόθεση στην Τσεχία διερευνούν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος.

Το Εθνικό Κέντρο κατά της Τρομοκρατίας, του Εξτρεμισμού και του Κυβερνοεγκλήματος της τσεχικής αστυνομίας (NCTEKK) έχει αναλάβει τη διερεύνηση των απειλών. Τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Πράγας ολοκληρώθηκαν, με τους ελέγχους από πυροτεχνουργούς να αποβαίνουν αρνητικοί, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε κάποια πραγματική απειλή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, News.gr