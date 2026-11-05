Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Aegean στο Μιλάνο μετά από συναγερμό για βόμβα

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Ευρώπη εξαιτίας αλλεπάλληλων απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη. Μία από αυτές τις απειλές οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Aegean Airlines στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Η πτήση είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό της, μετά από συναγερμό.

Συναγερμός για την πτήση της Aegean

Ειδικότερα, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι ένα αεροσκάφος της Aegean Airlines, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Η προσγείωση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ενεργοποίηση συναγερμού για πιθανή απειλή βόμβας.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους βίωσαν στιγμές αγωνίας, ωστόσο η προσγείωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, όπως επιβεβαιώθηκε από πηγή του αεροδρομίου.

Δύο αεροσκάφη δέχθηκαν απειλές

Το περιστατικό με την πτήση της Aegean δεν ήταν το μοναδικό. Συνολικά, δύο αεροσκάφη δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Εκτός από την πτήση της Aegean Airlines από τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε και μια πτήση της Ryanair που είχε αναχωρήσει από το Πόρτο.

Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, το αεροδρόμιο Μαλπένσα. Η πληροφορία αυτή δόθηκε την Πέμπτη από πηγή του αεροδρομίου, η οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Αναστάτωση στην Ευρώπη

Οι αλλεπάλληλες απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη έχουν προκαλέσει ευρύτερη αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα περιστατικά αυτά απαιτούν την άμεση ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών.

Η συνεχής επανάληψη τέτοιων απειλών δημιουργεί ένα κλίμα ανησυχίας στους ταξιδιώτες και θέτει σε εγρήγορση τις υπηρεσίες ασφαλείας των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr