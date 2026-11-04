Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ: Ξεκινά η διάθεση μέσω του myDieselapp από την 1η Νοεμβρίου 2026

Από την 1η Νοεμβρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα για την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) από τους δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ενός ψηφιακού κουπονιού που θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής myDieselapp. Το μέτρο αυτό αφορά τους αγρότες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κινητήρων αποκλειστικά για γεωργικές εργασίες, τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία μέσω myDieselapp

Η ένταξη των επαγγελματιών αγροτών στο σύστημα του myDiesel γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης ή η προσκόμιση δικαιολογητικών. Η εφαρμογή myDieselapp απευθύνεται τόσο στα πρατήρια καυσίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και στους ίδιους τους δικαιούχους της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο ανεφοδιασμός σε πετρέλαιο πραγματοποιείται αποκλειστικά σε πρατήρια καυσίμων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο δικαιούχος αγρότης εκδίδει το ψηφιακό κουπόνι για την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων με την οποία πρόκειται να ανεφοδιαστεί και στη συνέχεια το επιδεικνύει στο πρατήριο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς υπολογίζεται η ποσότητα

Οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον ΕΦΚ είναι οι επαγγελματίες αγρότες που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κινητήρων αποκλειστικά για γεωργικές εργασίες, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με τη φυτική και τη ζωική παραγωγή.

Τα στοιχεία των δικαιούχων αγροτών, καθώς και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου που αναλογεί στον καθένα, αντλούνται αυτόματα στην εφαρμογή. Η άντληση των δεδομένων γίνεται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, σε λίτρα ανά ημερολογιακό έτος, υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα πετρελαίου κινητήρων που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των ειδών εργασιών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Ο προσδιορισμός της ποσότητας γίνεται μέσω των δεικτών μηχανικής απασχόλησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης κάθε έτους. Το υπόλοιπο της διαθέσιμης ποσότητας για κάθε δικαιούχο εμφανίζεται στην εφαρμογή myDieselApp και ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε έκδοση κουπονιού και κάθε συναλλαγή.

Λειτουργία των κουπονιών και διαχείριση ποσοτήτων

Κάθε ψηφιακό κουπόνι που εκδίδεται μέσω του myDieselapp έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, η οποία ανέρχεται στις πέντε ώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τυχόν αδιάθετα λίτρα πετρελαίου, δηλαδή ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους, δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να διαχειρίζονται την ποσότητά τους εντός του εκάστοτε έτους.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος υπερβεί την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου, η υπερβάλλουσα αυτή ποσότητα αφαιρείται αυτόματα από το όριο που θα δικαιούται την επόμενη χρονιά. Αυτός ο μηχανισμός διασφαλίζει τον έλεγχο και την ορθή κατανομή των ποσοτήτων πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ.

Ενημέρωση και πρόσβαση στην εφαρμογή

Οι δικαιούχοι αγρότες ενημερώνονται για την καταχώρισή τους στο σύστημα μέσω δύο καναλιών επικοινωνίας. Λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (SMS). Η πρόσβαση στην εφαρμογή myDieselapp γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του κάθε δικαιούχου, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και των δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit