Η ΕΛΑΣ επιτίθεται σε Μητσοτάκη και Άδωνι Γεωργιάδη: «Μιλήστε με ονόματα, αλλιώς βουλώστε το»

Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, απευθύνοντας προσωπικές κατηγορίες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η παρέμβαση της ΕΛΑΣ έρχεται ένα εικοσιτετράωρο μετά την πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει με «ονόματα και διευθύνσεις», καθώς και μετά τη νέα παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και την χθεσινοβραδινή παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η σκληρή απάντηση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να μιλήσει με ονόματα και όχι με «γαβγίσματα», με τον όρο «γαβγίσματα» να στοχεύει στον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας, όπως αναφέρεται, χθες αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «σερβιτόρο συμφερόντων» και επανέφερε τη θεωρία ότι «τα έπαιρνε» από τον Μαδούρο. Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει να ρίξει λάσπη και να συκοφαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να «τους κάνει το χατίρι» και ότι «θα τους ταράξει στην εντιμότητα». Κατηγορεί το Μαξίμου ότι καταφεύγει στη συκοφαντία για να αποφύγει τη συζήτηση για τη διαφθορά και τις συνέπειες της πολιτικής του.

Κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι «δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας, να παράγει και να διακινεί λάσπη». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός δεν το πράττει για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του «καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του». Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής της «πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση».

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρεται, καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων, δηλαδή στη λάσπη, εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, ενώ αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας. Η ΕΛΑΣ τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να εμφανίσει τον πολιτικό του αντίπαλο υπόλογο για τις ίδιες πρακτικές που εκείνος καταγγέλλει.

Ο ρόλος του υπουργού Υγείας

Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο χαρακτηρίζει «επί της λάσπης αρμόδιο του Μαξίμου». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο υπουργός ανέλαβε «τη βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό του Μαξίμου, με στόχο να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα «γαβγίσματα».

Ο σκοπός αυτής της τακτικής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι να καλυφθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής του «κυρίου του» και να κρυφτούν οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής. Η ΕΛΑΣ αποδίδει στον υπουργό Υγείας ρόλο στην κλιμάκωση των προσωπικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Το ζήτημα του Ποινικού Κώδικα

Η ΕΛΑΣ επιμένει στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον Ποινικό Κώδικα. Υποστηρίζει ότι τα «γραμμάτια» που ξεπλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα τον Νοέμβριο του 2019, αφορούν τους τραπεζίτες. Η ΕΛΑΣ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει για αυτή τη νομοθετική επιλογή και τον κατηγορεί ότι «πετά τη μπάλα στην εξέδρα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ζητεί από τον πρωθυπουργό να κατονομάσει ποιοι, κατά τον ίδιο, ευνοήθηκαν από την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει πως, ένα εικοσιτετράωρο μετά τη δημόσια πρόκληση του πρώην πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο και χαρακτηρίζει συκοφαντία τις αιχμές του. «Είκοσι τέσσερις ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν “ξεπλήρωσε” εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;», αναφέρεται χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν.»

Υπεράσπιση της εντιμότητας του Αλέξη Τσίπρα

Η ΕΛΑΣ υπερασπίζεται ευθέως την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι η εντιμότητά του «είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τις επί χρόνια επιθέσεις σε βάρος του, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε μια σκιά υποψίας που να στηρίζει τις κατηγορίες εναντίον του. Για την ΕΛΑΣ, είναι λογικό ο επικεφαλής της, Αλέξης Τσίπρας, να είναι ο πρώτος και κύριος στόχος του πρωθυπουργού.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι, με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά και την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο «υπόλογος πρωθυπουργός» καταφεύγει στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit