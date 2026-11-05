Συναγερμός στο Μαρούσι: Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Μαρούσι, όταν εμπορικό κέντρο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας, εκκενώθηκε άμεσα μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Η απειλή αφορούσε συγκεκριμένα γραφεία κέντρου διαχείρισης κόκκινων δανείων που στεγάζονται εντός του κτιρίου. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Το τηλεφώνημα και η άμεση κινητοποίηση

Το τηλεφώνημα για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε στις 12 παρά 10, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τηλεφωνητής δεν διευκρίνισε την ακριβή θέση της βόμβας εντός του κτιρίου, ούτε έδωσε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη.

Παρά την έλλειψη αυτών των λεπτομερειών, οι αστυνομικές αρχές και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έφτασαν άμεσα στο σημείο. Η προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών του εμπορικού κέντρου.

Εκκένωση του εμπορικού κέντρου «Αίθριο»

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου, το οποίο αναφέρεται ως «Αίθριο». Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη και προληπτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων. Αρκετοί εργαζόμενοι, τόσο από τα γραφεία όσο και από τα καταστήματα του κέντρου, συγκεντρώθηκαν στον δρόμο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη, ενώ η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Η παρουσία των αστυνομικών και των ειδικών του ΤΕΕΜ ήταν έντονη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στόχος τα γραφεία διαχείρισης κόκκινων δανείων

Η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού αφορούσε συγκεκριμένα γραφεία που στεγάζονται εντός του εμπορικού κέντρου και ανήκουν σε κέντρο διαχείρισης κόκκινων δανείων. Το γεγονός αυτό έδωσε μια συγκεκριμένη διάσταση στην απειλή, καθιστώντας την πιθανότατα στοχευμένη.

Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στα εν λόγω γραφεία, καθώς και στους ευρύτερους χώρους του εμπορικού κέντρου, αναζητώντας τυχόν ύποπτα αντικείμενα ή ενδείξεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την απειλή. Οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί και πραγματοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Αυτή την ώρα, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, με την υποστήριξη αστυνομικών δυνάμεων, διεξάγει ενδελεχείς έρευνες σε όλους τους χώρους του εμπορικού κέντρου. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η εξουδετέρωση οποιουδήποτε εκρηκτικού μηχανισμού, εφόσον αυτός υπάρχει. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Η περιοχή παραμένει υπό τον έλεγχο των αρχών, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας δεν έχει επηρεαστεί άμεσα, πέραν της συγκέντρωσης των εκκενωθέντων εργαζομένων. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos