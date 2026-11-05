Ηλεία: 12χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο

Ένα 12χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο Ηλείας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε αμέσως στο σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ανέλαβε τη διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα στη διασταύρωση Πατρών και Δεληγιάννη

Το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου του 2026, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον Πύργο, όταν ένα 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το συμβάν έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη, έναν κεντρικό οδικό κόμβο της πόλης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Κατά την προσπάθειά της αυτή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, έπεσε στο πλάι του αυτοκινήτου που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά την παράσυρση της 12χρονης, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την παρουσία τόσο της αστυνομίας όσο και του ΕΚΑΒ στο σημείο του ατυχήματος. Οι διασώστες έφτασαν χωρίς καθυστέρηση για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παρείχε επιτόπου τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη ανήλικη. Η ταχύτητα ανταπόκρισης κρίθηκε καθοριστική για την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Διακομιδή και νοσηλεία στο νοσοκομείο

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη 12χρονη Ρομά, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο του Πύργου. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία για περαιτέρω ιατρική εξέταση και παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας της.

Από την αρχική εκτίμηση, το κορίτσι δεν έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Παρόλα αυτά, παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνει την ενδεδειγμένη φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη όταν η 12χρονη επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο, στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη. Η ανήλικη έπεσε στο πλάι του διερχόμενου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα την παράσυρσή της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η μεταφορά της στο νοσοκομείο αποτελούν τις πρώτες ενέργειες μετά το συμβάν. Η παραμονή της για νοσηλεία κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας της, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit