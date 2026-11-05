Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσπρωτία για παράνομη απασχόληση μεταναστών

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης, 4 Οκτωβρίου του 2026, στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Η επιχείρηση αυτή, η οποία έχει αναπτυχθεί σε ευρεία κλίμακα, εστιάζει σε υποθέσεις που αφορούν την παράνομη απασχόληση μεταναστών. Αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης έχουν αναλάβει δράση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις.

Η έναρξη και η έκταση της επιχείρησης

Η αστυνομική κινητοποίηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4 Οκτωβρίου 2026, και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας. Πρόκειται για μια εκτεταμένη επιχείρηση, η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από αστυνομικούς του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Η παρουσία των αρχών είναι έντονη, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλά σημεία ταυτόχρονα.

Η δράση αυτή έρχεται ως απάντηση σε συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης μεταναστών, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για την επαλήθευση των πληροφοριών και την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο στόχος των ελέγχων

Βασικός στόχος της μεγάλης αυτής αστυνομικής επιχείρησης είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη ατόμων που φέρεται να απασχολούν παράνομα μετανάστες. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παράνομη εργασία και την εκμετάλλευση αλλοδαπών, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων αυτών.

Οι αστυνομικοί διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε διάφορους χώρους και επιχειρήσεις εντός της Θεσπρωτίας, αναζητώντας στοιχεία και επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Η επιχείρηση έχει ως σκοπό την πάταξη της παράνομης απασχόλησης και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Πρώτα αποτελέσματα και πληροφορίες για συλλήψεις

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της εν εξελίξει επιχείρησης. Οι συλλήψεις αυτές αφορούν άτομα που φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομης απασχόλησης μεταναστών, όπως προέκυψε από τους ελέγχους των αστυνομικών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τις επιμέρους κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που οδηγήθηκαν στα κρατητήρια. Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.

Η δράση του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Την ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση της επιχείρησης έχει αναλάβει το Τμήμα Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος, με την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους σε θέματα αλλοδαπών και παράνομης εργασίας, έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Η παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της Θεσπρωτίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες υποθέσεις. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών των αρχών για την τήρηση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης μεταναστών.

Με πληροφορίες από: Newsit