Η εξάρθρωση κυκλώματος εκβιαστών με χειροβομβίδες: Ο 49χρονος αρχηγός έδινε εντολές από τις φυλακές

Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρηστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, εξαρθρώθηκε από τη ΔΑΟΕ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας από 17 έως 20 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο διατηρούσε ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να έδινε τις εντολές για τους εκβιασμούς μέσα από τις φυλακές.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI, τη ΔΑΟΕ, η οποία αποκάλυψε μια ομάδα με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή, ιεραρχική διάρθρωση και συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων. Η επιχείρηση έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Την διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των μελών της σπείρας και στην αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας τους, που περιελάμβανε επιχειρησιακό συντονισμό ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Ο ρόλος του 49χρονου αρχηγού

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να ήταν ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, εξακολουθούσε να διατηρεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, ο 49χρονος καθόριζε τους στόχους των επιθέσεων και αξιολογούσε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των εγκληματικών ενεργειών.

Ο αρχηγός της σπείρας έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη και επέβλεπε την υλοποίηση των εγκληματικών πράξεων. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν ακόμη δύο έγκλειστα μέλη, τα οποία επίσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι πραγματοποιούσαν επιθέσεις με χειροβομβίδες και αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Στόχος τους ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας. Μετά τις επιθέσεις, προχωρούσαν σε εκβιασμούς των ιδιοκτητών των καταστημάτων, απαιτώντας από αυτούς χρηματικά ποσά.

Η δράση τους χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως πολυδαίδαλη, με συγκεκριμένους στόχους και μεθοδικότητα, η οποία καθοδηγούνταν από τις εντολές που λάμβαναν από τα αρχηγικά μέλη που βρίσκονταν στις φυλακές.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς και τρεις αλλοδαπούς, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 17 έως 20 ετών. Πιο συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών.

Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα μέλη της οργάνωσης. Αυτά τα πρόσωπα είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του 49χρονου που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα.

Τα βίντεο ντοκουμέντα δείχνουν τους δράστες να “χτυπούν” σε συγκεκριμένα καταστήματα, βάσει των εντολών που είχαν λάβει από την ηγεσία της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos