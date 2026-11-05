Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποκάλυψαν την παρουσία ενός κοκτέιλ τριών ουσιών σε τρόφιμα και νερό που βρέθηκαν στο σπίτι του. Η πρώην σύντροφος του 45χρονου, η οποία είναι και η μητέρα του παιδιού του, φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις ενέργειες αυτές, με τις ουσίες να τοποθετούνται τόσο σε τρόφιμα όσο και σε μπουκάλια νερού.

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον νέες διαστάσεις, καθώς η δικηγόρος του γιατρού, Αναστασία Κερχανατζίδου, έχει δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσει νέα μηνυτήρια αναφορά και να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας, τονίζοντας τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε όχι μόνο ο γιατρός αλλά και το παιδί του.

Τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Μετά από 25 ημέρες αναμονής, παραδόθηκε η επίσημη έκθεση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα τρόφιμα και το νερό που είχαν συλλέξει οι Αρχές από το διαμέρισμα του στρατιωτικού γιατρού. Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς επιβεβαίωσαν την παρουσία ατροπίνης, σκοπολαμίνης και καφεΐνης.

Αρχικά, όπως είχε γίνει γνωστό και από βίντεο-ντοκουμέντα, η μητέρα του παιδιού του φέρεται να επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Ωστόσο, τα εργαστηριακά αποτελέσματα ανέδειξαν την ύπαρξη και άλλων δύο ουσιών, της σκοπολαμίνης και της καφεΐνης, συνθέτοντας ένα επικίνδυνο μείγμα.

Ο κίνδυνος για τον γιατρό και το παιδί του

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του 45χρονου στρατιωτικού γιατρού, Αναστασία Κερχανατζίδου, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το συγκεκριμένο κοκτέιλ ουσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τη ζωή του γιατρού. Η σοβαρότητα της κατάστασης ενισχύεται από το γεγονός ότι ο στρατιωτικός γιατρός είχε δεχτεί περισσότερες από μία απόπειρες δηλητηρίασης στο παρελθόν.

Μάλιστα, μία από αυτές τις απόπειρες είχε οδηγήσει τον γιατρό στην Εντατική μονάδα νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπισε. Η δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι έχει λάβει εντολή να καταθέσει νέα μηνυτήρια αναφορά, επικεντρώνοντας στον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε και το παιδί του γιατρού.

Η εμπλοκή της μητέρας του ιατρού

Οι απόπειρες δηλητηρίασης δεν περιορίστηκαν μόνο στον στρατιωτικό γιατρό. Θύμα της πρώην συζύγου του φέρεται να ήταν και η μητέρα του ιατρού, η οποία παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, η μητέρα του γιατρού είχε παρουσιάσει τρεις κρίσεις.

Οι κρίσεις αυτές εκδηλώθηκαν μετά την κατανάλωση τροφίμων και νερού που προέρχονταν από το σπίτι του γιου της, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για συστηματική δράση. Αυτό το περιστατικό προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό κεφάλαιο στην υπόθεση, επεκτείνοντας τον κύκλο των φερόμενων θυμάτων.

Οι νομικές ενέργειες της υπεράσπισης

Η πλευρά της υπεράσπισης του στρατιωτικού γιατρού έχει ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ήδη σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά τα προηγούμενα περιστατικά απόπειρας δηλητηρίασης που είχε δεχτεί ο γιατρός.

Η δικηγόρος του 45χρονου, Αναστασία Κερχανατζίδου, έχει δηλώσει ότι, εκτός από τη νέα μηνυτήρια αναφορά για τον κίνδυνο του παιδιού, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των ευρημάτων και τον πολλαπλό κίνδυνο που προέκυψε από το κοκτέιλ των ουσιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit