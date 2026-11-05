Έντεκα από τους δώδεκα συλληφθέντες για τη δολοφονική φασιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/11) στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, αφέθηκαν ελεύθεροι. Η επίθεση είχε στόχο μια μαθήτρια, η οποία είναι μέλος της ΚΝΕ, καθώς και φοιτητές, που επίσης ανήκουν στην ΚΝΕ. Ο δωδέκατος συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή όπλου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση. Από τους δώδεκα συλληφθέντες, οι έντεκα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ένας κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της κατοχής όπλου. Η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι έξι από τους συλληφθέντες είναι ακροδεξιοί.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της Πάτρας έχει ζητήσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Η επίθεση και τα θύματα

Η επίθεση, την οποία οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ χαρακτήρισαν ως οργανωμένη φασιστική – εγκληματική, έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (03/11) στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, μια ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων, που φέρονται να πρόσκεινται στην ακροδεξιά, προσέγγισαν την οικία μιας 15χρονης μαθήτριας.

Η μαθήτρια είναι πρόεδρος του μαθητικού συντονιστικού της ΚΝΕ και μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας. Οι δράστες την εξύβρισαν και την απείλησαν, με αφορμή την εκλογή της στο συντονιστικό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χρησιμοποιήθηκαν σιδερογροθιές και μαχαίρια. Τραυματίστηκαν επίσης μέλη της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της μαθήτριας για να την υπερασπιστούν.

Προηγούμενες απειλές και εκφοβισμός

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, η χθεσινοβραδινή επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού της μαθήτριας, οι οποίες είχαν λάβει χώρα ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες. Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η επίθεση αυτή είχε στόχο να τρομοκρατήσει το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Η ανακοίνωση των οργανώσεων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ». Με τον τρόπο αυτό, εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να μην υποκύψουν σε τέτοιου είδους πιέσεις και να συνεχίσουν τη δράση τους.

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πάτρα

Ως άμεση αντίδραση στη νέα φασιστική επίθεση, πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό συλλαλητήριο το χθες βράδυ στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Ταραμπούρα και ακολούθησε πορεία μέσα από τους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης, στέλνοντας ένα μήνυμα κατά του φασισμού.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου ανήκε σε φορείς της Πάτρας, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τα γεγονότα. Η συμμετοχή στο συλλαλητήριο ανέδειξε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας σε τέτοιου είδους ενέργειες και την ανάγκη υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki