Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ευκαρπίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το ΙΧ όχημα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Το χρονικό και ο τόπος του συμβάντος

Το τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00 το πρωί. Η συγκεκριμένη ώρα είναι γνωστή για την αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της εργάσιμης ημέρας και τη μετακίνηση μαθητών προς τα σχολεία τους. Η σύγκρουση συνέβη στην οδό Πλαστήρα, μια οδική αρτηρία που βρίσκεται στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Η Ευκαρπία αποτελεί μια περιοχή με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και καθημερινή κίνηση οχημάτων. Το γεγονός ότι το ατύχημα έλαβε χώρα σε μια τέτοια περιοχή και σε ώρα αιχμής, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη για προσοχή στο οδικό δίκτυο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση μεταξύ του σχολικού λεωφορείου και του αυτοκινήτου παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες από τις αρμόδιες αρχές.

Ο τραυματισμός του οδηγού του ΙΧ

Από την σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, τραυματίστηκε αποκλειστικά ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου. Οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι ο τραυματίας χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια και μεταφορά σε νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη ο οδηγός ή την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του μετά τη μεταφορά του.

Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν καθοριστική. Αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος στην οδό Πλαστήρα. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό επί τόπου, πριν προχωρήσουν στην ασφαλή μεταφορά του.

Η μεταφορά στο εφημερεύον νοσοκομείο

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο τραυματίας οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του εφημερεύοντος νοσοκομείου έγινε για να διασφαλιστεί η άμεση και εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη που απαιτούνταν. Η διαδικασία της μεταφοράς πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Στο νοσοκομείο, ο οδηγός υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με την κατάστασή του, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης ανάρρωση του τραυματία από το τροχαίο.

Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί και η έρευνα των αρχών

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά για τραυματισμό άλλου ατόμου που να εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου, οι επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο, καθώς και τυχόν άλλοι εμπλεκόμενοι, δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες από τη σύγκρουση. Η απουσία άλλων τραυματιών αποτελεί μια θετική εξέλιξη μέσα στην ατυχία του συμβάντος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού. Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο οχημάτων στην οδό Πλαστήρα. Η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών θα συμβάλει στην κατανόηση των ακριβών γεγονότων που προηγήθηκαν του ατυχήματος και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki