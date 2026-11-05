Ενώπιον των δικαστικών αρχών απολογούνται σήμερα, Πέμπτη, οι 11 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος της Πολεοδομίας Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά σε φερόμενες παράνομες αμοιβές για την έκδοση αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν δωροληψία, δωροδοκία και συμμετοχή σε συμμορία. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, με συνολικά 64 άτομα να περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Η ώρα της απολογίας και οι κατηγορίες

Η ώρα της απολογίας έφτασε σήμερα, Πέμπτη (5/11), για τους 11 συλληφθέντες, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους. Πρόκειται για τέσσερις υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της υπηρεσίας, καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση. Οι κατηγορίες αυτές αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα και την έκταση των φερόμενων παράνομων ενεργειών που διερευνώνται.

Η έναρξη της έρευνας και η έκταση του κυκλώματος

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από μία καταγγελία. Η καταγγελία αφορούσε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικής υπόθεσης. Αυτή η αρχική πληροφορία οδήγησε στην αποκάλυψη του ευρύτερου κυκλώματος.

Από την αστυνομική έρευνα έχουν προκύψει συνολικά 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση της υπόθεσης. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 64 άτομα, υποδεικνύοντας ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε εντός και εκτός της υπηρεσίας.

Οι «ταρίφες» και τα ανταλλάγματα

Από την έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδείξεις για συγκεκριμένες «ταρίφες» που εφαρμόζονταν. Οι παράνομες αμοιβές ξεκινούσαν από 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και μπορούσαν να φτάσουν έως τις 6.000 με 7.000 ευρώ για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα χρήματα φέρεται να παραδίδονταν με διάφορους τρόπους, όπως μέσα σε φακέλους ή ατζέντες, ακόμα και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να μην κινούνται υποψίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ανταλλάγματα δεν ήταν χρηματικά, αλλά περιλάμβαναν αγαθά όπως έπιπλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η άρση του απορρήτου και οι κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία περιλάμβανε και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καταγράφηκαν συνομιλίες. Σε αυτές τις συνομιλίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες για τον καθορισμό των ποσών, υποδηλώνοντας προσπάθεια απόκρυψης των παράνομων συναλλαγών.

Κατά τις έρεψες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν σχεδόν 265.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσές λίρες και διάφορα τιμαλφή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 135.000 ευρώ.

Η θέση του διευθυντή της πολεοδομίας

Ο διευθυντής της Πολεοδομίας Κατερίνης, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, όπως αυτές περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Αυτή είναι η θέση που διατυπώθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισής του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε σε αμειβόμενη ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του, η νομιμότητα της οποίας αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos