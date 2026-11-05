Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, εν όψει του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους πολίτες που σκοπεύουν να κινηθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας να ενημερωθούν για τα μέτρα, καθώς αναμένονται αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Έναρξη ρυθμίσεων και προειδοποίηση της Τροχαίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο ξεκίνησαν ήδη από σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, από το πρωί της Πέμπτης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της, καθώς και σε τμήμα της Βασιλέως Γεωργίου. Αυτοί οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάθμευσης γύρω από το δισκοβόλο στο Καλλιμάρμαρο. Η απαγόρευση αυτή σχετίζεται με τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία της εισόδου των αθλητών. Οι δρομείς του Μαραθωνίου θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα και θα καταλήξουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου

Το προσεχές Σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει πλήθος αγώνων δρόμου, πέρα από την κλασική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων του Μαραθωνίου. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, το μεσημέρι, από τις 16.00 έως τις 16.55, θα διεξαχθούν οι Αγώνες Δρόμου 1.200 μέτρων για Παιδιά και Special Olympics – ΑμεΑ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, το απόγευμα, από τις 17.00 έως τις 21.10, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου 5 χιλιομέτρων, συγκεκριμένα ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο 5km Universities Night Run. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, εκτός από τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 08.30 έως τις 18.15, θα πραγματοποιηθεί και ο Αγώνας Δρόμου των 10 χιλιομέτρων, με ώρα έναρξης στις 08.00 και λήξης στις 10.10.

Οι διαδρομές των αγώνων 5 χλμ. και 1.200 μέτρων

Οι Αγώνες Δρόμου των 5 χιλιομέτρων, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ 17.00 και 21.10, θα έχουν ως σημείο εκκίνησης τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, με κατεύθυνση προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Ρήγα Φεραίου, στρίβοντας δεξιά στην Ακαδημίας και αριστερά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Στη συνέχεια, οι δρομείς θα κάνουν αναστροφή επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, θα περάσουν τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ και θα συνεχίσουν στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί μέσω της Ηρώδου Αττικού, με είσοδο στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου και τερματισμό εντός του Σταδίου.

Για τους Αγώνες Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών και Special Olympics – ΑμεΑ, οι οποίοι θα διεξαχθούν επίσης το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από τις 16.00 έως τις 16.55, η διαδρομή έχει οριστεί ως εξής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρώδου Αττικού και τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου και οι επιβαρύνσεις

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, η κλασική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, με τις ώρες διεξαγωγής να είναι από τις 08.30 έως τις 18.15. Οι αθλητές θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα και θα τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, ακολουθώντας την ιστορική διαδρομή.

Η μεγαλύτερη πίεση στην κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να παρατηρηθεί την Κυριακή το πρωί, λόγω της διεξαγωγής του Μαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων. Η Λεωφόρος Μεσογείων θα είναι ο δρόμος που θα δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς αποτελεί βασικό τμήμα της διαδρομής του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki