Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για την ασφάλεια δημοσιογράφων σε επικίνδυνες ζώνες

Μνημόνιο συνεργασίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων οι οποίοι μεταβαίνουν σε εμπόλεμες περιοχές ή βρίσκονται εντός κρίσεων, υπεγράφη χθες. Η συμφωνία επισφραγίστηκε μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.).

Το μνημόνιο προβλέπει την οργάνωση και υλοποίηση ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα απευθύνεται σε μέλη των δημοσιογραφικών Ενώσεων ΕΣΗΕΑ και ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι φορείς που συμπράττουν για την ασφάλεια

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενώνει διάφορους θεσμικούς φορείς με κοινό στόχο την προστασία των εργαζομένων στον χώρο της δημοσιογραφίας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καθώς και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, συνέπραξαν με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα για συλλογική δράση απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Το μνημόνιο έχει ως κεντρικό άξονα την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων που καλούνται να καλύψουν γεγονότα σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές όπου εκδηλώνονται κρίσεις.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος

Βασικό στοιχείο του μνημονίου είναι η δημιουργία και εφαρμογή ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους συμμετέχοντες, μέλη των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ και ΕΣΠΗΤ, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη κινδύνων, την προσωπική προστασία και την ασφαλή κάλυψη γεγονότων. Οι εκπαιδευόμενοι θα προετοιμαστούν για την εργασία τους σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, περιοχές φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του πεδίου.

Θεματικές ενότητες και πρακτική εφαρμογή

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση κινδύνων, την επίγνωση της κατάστασης, καθώς και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης και κινδύνου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εφαρμογή βασικών πρωτοκόλλων προσωπικής προστασίας και υγιεινής. Οι δημοσιογράφοι θα εκπαιδευτούν σε πρακτικές μεθόδους που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν την ασφάλειά τους και την υγεία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε επικίνδυνες περιοχές, όπου οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερα αντίξοες.

Η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων που καλύπτουν πολεμικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και επικίνδυνα γεγονότα, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας. Ο Ε.Ε.Σ. συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συνεργασία, αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Μέσα από την εκπαίδευση, ο Ε.Ε.Σ. στοχεύει να εφοδιάσει τους δημοσιογράφους με πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη Βασική Υποστήριξη Ζωής, τον έλεγχο αιμορραγιών, την αντιμετώπιση τραυματισμών και την ασφαλή διαχείριση επειγόντων περιστατικών.

Ο Δρ. Αυγερινός συνεχάρη όλους τους φορείς που συμπράττουν σε αυτή την ουσιαστική συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και η διάδοση της γνώσης που σώζει ζωές αποτελεί διαχρονική αποστολή και ευθύνη του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis