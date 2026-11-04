Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540 ευρώ για φύλλα και βελανίδια στη Γερμανία

Μια ασυνήθιστη διαμάχη μεταξύ γειτόνων έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, καθώς ένας ιδιοκτήτης διεκδικεί ετήσια αποζημίωση ύψους 3.540 ευρώ από τον ιδιοκτήτη γειτονικού οικοπέδου. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από την πτώση φύλλων και βελανιδιών στην αυλή του, τα οποία προέρχονται από τις μεγάλες βελανιδιές της διπλανής ιδιοκτησίας. Ο άνδρας υποστηρίζει ότι αναγκάζεται να δαπανά σημαντικό χρόνο για τον καθαρισμό του κήπου και των υδρορροών του.

Η αιτία της διαμάχης: 250 καρότσια φύλλων ετησίως

Ο διαμαρτυρόμενος γείτονας ισχυρίζεται ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνει περίπου 250 καρότσια γεμάτα με φύλλα. Αυτό οφείλεται, όπως αναφέρει, στο γεγονός ότι τα δέντρα του γειτονικού οικοπέδου βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από το όριο της ιδιοκτησίας του. Η κατάσταση αυτή τον αναγκάζει σε επαναλαμβανόμενες εργασίες καθαρισμού.

Συγκεκριμένα, η περίοδος έντονης πτώσης των φύλλων υπολογίζεται από την 40ή έως την 48η εβδομάδα κάθε έτους. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο άνδρας δηλώνει ότι πρέπει να καθαρίζει επανειλημμένα τις υδρορροές του σπιτιού του, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη συλλογή των φύλλων από τον κήπο του.

Οι βελανιδιές και η απόστασή τους

Στο γειτονικό οικόπεδο υπάρχουν συνολικά 14 βελανιδιές, οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν ηλικία περίπου 200 ετών. Από αυτές, τρεις βρίσκονται σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από το σπίτι του ιδιοκτήτη που υποβάλλει την απαίτηση. Τα δέντρα αυτά έχουν ύψος περίπου 25 μέτρα.

Οι κορυφές των βελανιδιών εκτείνονται σε διάμετρο από 18 έως 24 μέτρα. Ο ίδιος ο άνδρας αναφέρει ότι τα κλαδιά τους προεξέχουν κατά 9 έως 12 μέτρα πέρα από το όριο της ιδιοκτησίας του, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση με την πτώση των φύλλων και των βελανιδιών.

Αναλυτικός υπολογισμός της αποζημίωσης

Προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική του απαίτηση, ο άνδρας έχει προβεί σε αναλυτικό υπολογισμό του χρόνου που αφιερώνει στις εργασίες καθαρισμού. Έχει ορίσει ως ωριαία χρέωση το ποσό των 40 ευρώ για κάθε ώρα εργασίας που δαπανά.

Στον υπολογισμό του περιλαμβάνονται διάφορες εργασίες. Ζητά 1.800 ευρώ για 18 επιπλέον καθαρισμούς των υδρορροών, υπολογίζοντας ότι κάθε εργασία απαιτεί περίπου δυόμισι ώρες, φτάνοντας συνολικά τις 45 ώρες απασχόλησης. Για τη συλλογή των φύλλων με τσουγκράνα, διεκδικεί 1.440 ευρώ, υπολογίζοντας τέσσερις ώρες εργασίας κάθε εβδομάδα επί εννέα εβδομάδες, δηλαδή 36 ώρες συνολικά.

Το συνολικό ποσό και η απαίτηση

Στον λογαριασμό του, ο ιδιοκτήτης προσθέτει επιπλέον 300 ευρώ για την απομάκρυνση έξι κάδων με φύλλα, χρεώνοντας 50 ευρώ για τον καθένα. Με την προσθήκη όλων αυτών των ποσών, το συνολικό ετήσιο ποσό που ζητά από τον γείτονά του ανέρχεται στα 3.540 ευρώ.

Η διαμάχη αυτή, που αφορά την αποζημίωση για τον κόπο του καθαρισμού, αναδεικνύει μια ασυνήθιστη πτυχή των σχέσεων μεταξύ γειτόνων και των ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν από τη συνύπαρξη ιδιοκτησιών με φυσικά στοιχεία, όπως τα δέντρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta