Η κυκλοφορία στο «κόκκινο» σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό μετά από τροχαία

Αυξημένα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026 σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Η κίνηση βρέθηκε «στο κόκκινο» στον Κηφισό και τη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στην Αττική Οδό, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων. Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε κυρίως λόγω τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία, επιβαρύνοντας σημαντικά το οδικό δίκτυο.

Σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό

Η κίνηση στον Κηφισό βρέθηκε «στο κόκκινο» αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Η συμφόρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα, τα δύο ατυχήματα έλαβαν χώρα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, με το ένα να εντοπίζεται κοντά στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και το άλλο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Οι οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημειωτόν κίνηση, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και δοκίμασε την υπομονή τους για αρκετή ώρα.

Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσίασε επίσης σημαντικά προβλήματα. Η λεωφόρος ήταν μποτιλιαρισμένη, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος.

Η αιτία των δυσχερειών στην Κηφισίας ήταν ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Φιλοθέης. Το συγκεκριμένο συμβάν επηρέασε το ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας επιπλέον καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Η κατάσταση στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση καταγράφηκε και στην Αττική Οδό, προσθέτοντας στα γενικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της ημέρας στην Αττική. Οι καθυστερήσεις ήταν πιο έντονες σε συγκεκριμένα σημεία του αυτοκινητοδρόμου, επηρεάζοντας χιλιάδες οδηγούς.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες δυσχέρειες παρατηρήθηκαν κοντά στους κόμβους της Μεταμόρφωσης, του Αμαρουσίου και της Κηφισίας. Τα σημεία αυτά αποτέλεσαν «μπουκάλια» για την κυκλοφορία, με την κίνηση να διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς κατά διαστήματα.

Μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

Οι οδηγοί που κινούνταν στην Αττική Οδό αντιμετώπισαν σημαντικές χρονικές απώλειες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις υπολογίζονταν σε 20 έως 25 λεπτά. Αυτή η επιπλέον χρονική επιβάρυνση αφορούσε την απόσταση από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Ακόμη πιο σημαντικά ήταν τα προβλήματα για όσους κινούνταν στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις έφτασαν τα 25 έως 30 λεπτά, καλύπτοντας την απόσταση από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Επιπλέον, στην έξοδο προς τον Πειραιά καταγράφηκαν καθυστερήσεις που κυμαίνονταν από 10 έως 15 λεπτά, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Δυσχέρειες και στη λεωφόρο Μεσογείων

Την ίδια ώρα, αντίστοιχη εικόνα με αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις παρουσίασε και η λεωφόρος Μεσογείων, συμπληρώνοντας το παζλ των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι δυσχέρειες στην κυκλοφορία ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε συγκεκριμένα σημεία της λεωφόρου.

Πιο συγκεκριμένα, η κίνηση ήταν επιβαρυμένη στην περιοχή του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, όπου οι οδηγοί χρειάστηκε να κινηθούν με υπομονή. Επίσης, τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας επηρεάστηκαν, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit