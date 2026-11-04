Η FIA αλλάζει τους κανονισμούς κινητήρων στη Formula 1 από το 2027

Οι κανονισμοί για τους κινητήρες στη Formula 1 πρόκειται να αλλάξουν από το 2027, μια εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει τις ομάδες Mercedes F1 και Red Bull Racing σε ανασχεδιασμό των μονάδων ισχύος τους. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας τεχνικής διαμάχης που είχε προκύψει το 2026, σχετικά με τον λόγο συμπίεσης των κινητήρων.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ της FIA και των κατασκευαστών, η οποία προβλέπει την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου ελέγχου του λόγου συμπίεσης, με άμεσες επιπτώσεις στις υπάρχουσες τεχνικές προσεγγίσεις.

Οι επερχόμενες αλλαγές στους κανονισμούς

Σύμφωνα με δημοσίευμα του motorsport.it, η FIA και οι κατασκευαστές φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την εφαρμογή μιας νέας μεθόδου ελέγχου του λόγου συμπίεσης. Αυτή η νέα διαδικασία αναμένεται να καταστήσει μη αξιοποιήσιμη τη λύση που φέρεται να είχε αναπτύξει η Mercedes.

Αντίστοιχες συνέπειες ενδέχεται να υπάρξουν και για τη Red Bull Powertrains, η οποία φέρεται να έχει εξελίξει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά με παρόμοιο στόχο. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στους τεχνικούς κανονισμούς, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ισονομίας.

Η διαμάχη για τον λόγο συμπίεσης

Η τεχνική διαμάχη που βρίσκεται στο επίκεντρο αφορά τον περιορισμό του λόγου συμπίεσης των κινητήρων. Συγκεκριμένα, οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν τον περιορισμό του λόγου συμπίεσης στο 16:1, σε αντίθεση με το 18:1 που επιτρεπόταν από τους κανονισμούς έως το 2025.

Ο λόγος συμπίεσης αποτελεί την αναλογία μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου όγκου του κυλίνδρου, μια παράμετρος που επηρεάζει άμεσα την απόδοση και την ισχύ του κινητήρα. Η συζήτηση γύρω από αυτό το τεχνικό ζήτημα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν από την έναρξη της σεζόν του 2026.

Οι τεχνικές λύσεις της Mercedes και της Red Bull

Προηγούμενα τεχνικά ρεπορτάζ είχαν αναφέρει ότι η Mercedes φέρεται να είχε αναπτύξει έναν πρόσθετο μικροθάλαμο στην κυλινδροκεφαλή. Αυτός ο θάλαμος επικοινωνούσε με τον κύριο θάλαμο καύσης μέσω ενός εξαιρετικά μικρού αγωγού, επιτρέποντας μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Η βασική ιδέα ήταν ότι, όταν ο κινητήρας βρισκόταν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η πρόσθετη κοιλότητα αύξανε τον διαθέσιμο όγκο, διατηρώντας τη σχέση συμπίεσης εντός του κανονιστικού ορίου. Ωστόσο, σε συνθήκες λειτουργίας, ο αγωγός φέρεται να αποφρασσόταν, περιορίζοντας τον ενεργό όγκο και επιτρέποντας έτσι υψηλότερη συμπίεση. Μία ανάλογη λογική φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει και η Red Bull Powertrains-Ford, αν και όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η τεχνική προσέγγιση, η FIA είχε εγκρίνει τη νομιμότητα του κινητήρα στις σχετικές διαδικασίες ελέγχου, ενώ η ακριβής κατασκευή και το ενδεχόμενο πραγματικό πλεονέκτημα των Mercedes και Red Bull δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Ενισχυμένοι έλεγχοι και νέες τεχνολογίες

Ήδη από την 1η Ιουνίου 2026, η FIA έχει καθιερώσει ελέγχους της σχέσης συμπίεσης τόσο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όσο και στους 130 βαθμούς Κελσίου. Για το 2027, οι δημοσιευμένοι κανονισμοί, από τις 19 Οκτωβρίου, προβλέπουν ελέγχους στους 130 βαθμούς, με ειδικές διαδικασίες για τις πρόσθετες κοιλότητες που επικοινωνούν με τον θάλαμο καύσης.

Η νέα εξέλιξη αφορά το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός αισθητήρα, ο οποίος θα επιτρέπει την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων μέσα στον κύλινδρο σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η τεχνολογική προσθήκη θα διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο της συμπίεσης και την επιβολή των κανονισμών.

Το μέλλον των κανονισμών

Παρόλο που υπάρχουν πληροφορίες για συμφωνία, αυτή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την FIA. Ο δημοσιευμένος κανονισμός της 19ης Οκτωβρίου εξακολουθεί να περιορίζει τη χρήση αισθητήρων εσωτερικής πίεσης του κυλίνδρου.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς προκειμένου να ενσωματωθεί πλήρως η νέα μέθοδος ελέγχου και η χρήση των προτεινόμενων αισθητήρων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta