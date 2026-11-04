Φονική επίθεση αρκούδας στον Καναδά: Νεκρές 48χρονη μητέρα και η 20χρονη κόρη της

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 48χρονης γυναίκας και της 20χρονης κόρης της στον Καναδά, καθώς οι δυο τους εντοπίστηκαν νεκρές έπειτα από επίθεση αρκούδας γκρίζλι. Η Τζένιφερ Μπαλκάρας και η κόρη της, Σελά Ριντ, είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια περιπάτου σε μονοπάτι που γνώριζαν καλά, κοντά στην πόλη Μπέλα Κούλα της Βρετανικής Κολομβίας.

Η υπόθεση ερευνάται από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας της άγριας ζωής της Βρετανικής Κολομβίας, καθώς η οικογένεια των θυμάτων παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια. Η εξαφάνιση των δύο γυναικών προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και αγωνία, η οποία δυστυχώς κατέληξε στην τραγική ανακάλυψη των σορών τους.

Η εξαφάνιση και οι έρευνες

Η Τζένιφερ Μπαλκάρας και η κόρη της, Σελά Ριντ, είχαν ξεκινήσει για περίπατο στο μονοπάτι Snooka West Trail. Η συγκεκριμένη διαδρομή βρισκόταν σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών με το αυτοκίνητο από το σπίτι της 48χρονης, στην περιοχή της Μπέλα Κούλα.

Οι συγγενείς τους δήλωσαν την εξαφάνισή τους την Κυριακή, όταν η Τζένιφερ δεν εμφανίστηκε στο οικογενειακό τραπέζι το προηγούμενο βράδυ. Η σορός της Τζένιφερ εντοπίστηκε τη Δευτέρα, ενώ οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες στην περιοχή και βρήκαν τη Σελά το απόγευμα της Τρίτης. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο επίθεσης από αρκούδα γκρίζλι, με την αρμόδια υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας να διερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η αγωνία της οικογένειας

Ο αδελφός της Τζένιφερ, Τζος Μπαλκάρας, περιέγραψε στο CBC το μέγεθος της απώλειας και την αγωνία που βίωσε η οικογένεια. Όπως είπε, η οικογένεια αρχικά ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα από τις δύο γυναίκες για αρκετές ώρες. Η ανησυχία εξελίχθηκε σε αγωνία όσο περνούσε η πρώτη ημέρα και ακολούθησε ακόμη μία νύχτα χωρίς να έχουν εντοπιστεί.

«Είναι σουρεαλιστικό. Δεν μοιάζει αληθινό. Είναι σαν να βλέπουμε ένα όνειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζος Μπαλκάρας, εκφράζοντας το βαθύ σοκ και την δυσπιστία της οικογένειας μπροστά στην τραγική αυτή εξέλιξη που τους συγκλόνισε.

Ποιος ήταν οι γυναίκες

Ο Ματ Μπαλκάρας, ο άλλος αδελφός της Τζένιφερ, μίλησε με συγκίνηση για την αδελφή του, αποκαλύπτοντας ότι εργαζόταν ως θεραπεύτρια μέσω της τέχνης. Είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Μπέλα Κούλα, μια μικρή κοινότητα περίπου 2.163 κατοίκων, και την περιέγραψε ως μια μικροκαμωμένη γυναίκα με εξαιρετική δύναμη. Η Τζένιφερ ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά, με τη Σελά να είναι το μικρότερο παιδί της.

Η Σελά Ριντ, η 20χρονη κόρη της, εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού και παράλληλα σπούδαζε με μερική φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Athabasca. Ο Ματ Μπαλκάρας υπογράμμισε ότι μητέρα και κόρη είχαν εμπειρία από διαδρομές στη φύση και δεν ήταν άπειρες σε τέτοιες εξορμήσεις. «Ήταν δυνατές γυναίκες που ζούσαν τη ζωή τους», ανέφερε, τονίζοντας την αγάπη τους για τη φύση και την περιπέτεια.

Το μονοπάτι και η κοινότητα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες δεν είχαν απομακρυνθεί σε κάποια απομονωμένη περιοχή. Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, το μονοπάτι βρισκόταν πολύ κοντά στην κατοικία τους και η έξοδός τους δεν ήταν παρά ένας συνηθισμένος περίπατος. Το μονοπάτι Snooka West Trail απείχε μόλις πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι της 48χρονης.

Η Μπέλα Κούλα, η μικρή κοινότητα όπου είχε μετακομίσει πρόσφατα η Τζένιφερ, αριθμεί περίπου 2.163 κατοίκους. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Βρετανικής Κολομβίας, η οποία βιώνει το σοκ από την απρόσμενη και φονική επίθεση της αρκούδας.

Εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης

Στο μεταξύ, δημιουργήθηκε μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe. Σκοπός της εκστρατείας είναι η κάλυψη των εξόδων των κηδειών και άλλων δαπανών που προέκυψαν από την απώλεια των δύο γυναικών, προσφέροντας μια πρακτική υποστήριξη στην πληγωμένη οικογένεια.

Όπως αναφέρεται στην έκκληση οικονομικής ενίσχυσης, η Τζένιφερ είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή και δεν είχε προλάβει να δημιουργήσει τις απαραίτητες αποταμιεύσεις για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών, καθιστώντας την οικονομική βοήθεια ακόμα πιο αναγκαία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta