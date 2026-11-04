Νέα στοιχεία στην υπόθεση δολοφονίας στις Σέρρες: Βίντεο καταγράφουν τις κινήσεις του 36χρονου γιου

Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του ηλικιωμένου στις Σέρρες, η οποία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις του 36χρονου γιου έξω από την κατοικία του πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την 1η Αυγούστου. Τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα αποτυπώνουν δύο επισκέψεις του στο σπίτι του πατέρα του, λίγες ημέρες πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην έρευνα των αρχών.

Οι δύο επισκέψεις του 36χρονου στο σπίτι

Στα τέσσερα βίντεο που προέρχονται από κάμερες ασφαλείας, καταγράφονται δύο διαδοχικές επισκέψεις του 36χρονου στο σπίτι του πατέρα του στις Σέρρες. Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, συγκεκριμένα στις 30 και 31 Ιουλίου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν την 1η Αυγούστου, οπότε και αποκαλύφθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου.

Η πρώτη καταγραφή έγινε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, όταν ο 36χρονος έφτασε στην κατοικία του πατέρα του στις 19:23 το βράδυ. Παρέμεινε στο εσωτερικό του σπιτιού για περίπου 17 λεπτά, προτού βγει και απομακρυνθεί από την περιοχή. Η επόμενη καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας έλαβε χώρα λίγες ώρες αργότερα, στις 01:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Σε αυτή τη δεύτερη επίσκεψη, ο 36χρονος εμφανίζεται να κρατά μία σακούλα με φαγητό. Η παραμονή του αυτή τη φορά ήταν πολύ σύντομη, καθώς έξι λεπτά αργότερα βγήκε από την κατοικία, ενώ κατά την αποχώρησή του δεν κρατούσε πλέον τη σακούλα με το φαγητό, αλλά ένα αναψυκτικό. Οι κινήσεις του 36χρονου καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα περίπου έξι ωρών, καλύπτοντας και τις δύο επισκέψεις.

Η αρχική κατάθεση και η «ξεχασμένη» επίσκεψη

Ένα από τα σημεία που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της έρευνας είναι η αρχική κατάθεση του 36χρονου στις αστυνομικές αρχές. Ο ίδιος είχε αναφέρει στους αστυνομικούς ότι επισκέφθηκε τον πατέρα του στις 31 Ιουλίου, με σκοπό να του πάει φαγητό. Ωστόσο, στην αρχική του αυτή δήλωση, δεν είχε κάνει καμία αναφορά στην προηγούμενη επίσκεψή του, η οποία είχε γίνει το βράδυ της 30ής Ιουλίου.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν σχετικά με αυτή την πρώτη επίσκεψη, ο 36χρονος φέρεται να απάντησε ότι «την είχα ξεχάσει». Οι κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, έχουν καταγράψει λεπτομερώς και τις δύο επισκέψεις, παρέχοντας ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του έξω από το σπίτι του πατέρα του.

Η ανατροπή των δεδομένων από την ιατροδικαστική εξέταση

Η υπόθεση του θανάτου του 67χρονου στις Σέρρες είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ένα περιστατικό θανάτου από παθολογικά αίτια. Αυτή ήταν η αρχική εκτίμηση των αρχών, βασιζόμενη στα πρώτα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, η πορεία της έρευνας άλλαξε δραματικά μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η ιατροδικαστική έκθεση ανέτρεψε πλήρως τα αρχικά δεδομένα, καθώς διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα του θύματος. Τα τραύματα αυτά είχαν προκληθεί από αμβλύ όργανο, το οποίο πιθανολογείται ότι ήταν σφυρί. Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του 67χρονου δεν οφειλόταν σε φυσικά αίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Ένταλμα σύλληψης και η άρνηση του κατηγορούμενου

Οι εντατικές έρευνες που ακολούθησαν την ανατροπή των δεδομένων από την ιατροδικαστική εξέταση, οδήγησαν τις αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του θύματος. Ο 36χρονος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και την έκδοση του εντάλματος, ο 36χρονος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος έχει δηλώσει στις αρχές: «Είμαι αθώος».

Με πληροφορίες από: Newsit