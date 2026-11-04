Θεσσαλονίκη: Σάλος στο Γυμνάσιο Χορτιάτη με ψεύτικες άσεμνες φωτογραφίες μαθητριών μέσω AI

Σάλος έχει προκληθεί στη σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ένα περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης που αφορά πέντε μαθήτριες. Συγκεκριμένα, μαθητές φέρονται να δημιούργησαν και να διακίνησαν ψεύτικες φωτογραφίες των συμμαθητριών τους με άσεμνο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το γεγονός οδήγησε τους μαθητές του σχολείου σε κατάληψη, με αίτημα την επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους υπεύθυνους.

Η αποκάλυψη και οι πρώτες αντιδράσεις

Το περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης αποκαλύφθηκε όταν οι ψεύτικες άσεμνες φωτογραφίες των πέντε μαθητριών, οι οποίες είχαν υποστεί επεξεργασία με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διακινήθηκαν μεταξύ μαθητών. Οι επίμαχες εικόνες διαγράφηκαν αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν.

Σε βάρος των μαθητών που φέρονται να συμμετείχαν στη δημιουργία και τη διακίνηση των φωτογραφιών, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου επέβαλε ποινές τριήμερης και πενθήμερης αποβολής. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας.

Η κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας

Ως απάντηση στις επιβληθείσες ποινές και την έκταση του περιστατικού, οι μαθητές του Γυμνασίου Χορτιάτη προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη του σχολείου. Μέσω αυτής της έμπρακτης διαμαρτυρίας, ζητούν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για όσους εμπλέκονται στην ψηφιακή επίθεση κατά των συμμαθητριών τους.

Παράλληλα με την κατάληψη, οι μαθητές συνέταξαν και εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε μαθήτριες που έπεσαν θύματα της ψηφιακής παρενόχλησης. Με αυτό τον τρόπο, εκφράζουν τη στήριξή τους απέναντι στην προσβολή που υπέστησαν, αναδεικνύοντας την ανάγκη αντιμετώπισης περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού και ψηφιακής παρενόχλησης.

Η κινητοποίηση της μαθητικής κοινότητας ανέδειξε την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η υπόθεση στο σχολείο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος και την ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Η αντίδραση της εκπαιδευτικής ηγεσίας

Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών επιβεβαίωσε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Ο κ. Κόπτσης χαρακτήρισε το περιστατικό ανησυχητικό, τονίζοντας την ανάγκη για προστασία των παιδιών τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Όπως ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η ενημέρωση για το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί μηχανισμοί. Αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, με στόχο η υπόθεση να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και διακριτικότητα, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Διερεύνηση και υποστήριξη

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διαχείριση του περιστατικού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Βασικός γνώμονας σε αυτή τη διαδικασία είναι η προστασία των παιδιών και ο σεβασμός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαχείρισης της υπόθεσης και της παροχής βοήθειας, αναμένεται να επισκεφθεί το σχολείο ψυχολόγος αύριο. Ο ειδικός θα προσφέρει υποστήριξη και την απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό, τόσο στα θύματα όσο και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos