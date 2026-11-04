Καταγγελία μαθήτριας κατά καθηγητή στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο εκπαιδευτικός, διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε αναστάτωση βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης» στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας σε βάρος 58χρονου καθηγητή. Η μαθήτρια υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε και την εξύβρισε εντός του σχολείου. Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του καθηγητή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό στο «Ευκλείδης»

Το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου 2026, σημειώθηκε το περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία της 16χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με την ίδια, ο 58χρονος καθηγητής, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου, την εξύβρισε και στη συνέχεια τη χαστούκισε. Το συμβάν έλαβε χώρα εντός του σχολικού συγκροτήματος «Ευκλείδης» στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεσα αναστάτωση στην κοινότητα του σχολείου.

Η καταγγελία της μαθήτριας κινητοποίησε τις αρχές, καθώς η σοβαρότητα των ισχυρισμών απαιτούσε άμεση διερεύνηση. Οι λεπτομέρειες του επεισοδίου, όπως περιγράφονται από την 16χρονη, αποτελούν το επίκεντρο της υπόθεσης που έχει προκύψει.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Μετά την καταγγελία της μαθήτριας, κλήθηκε άμεσα η αστυνομία στο σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης». Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να διερευνήσουν την υπόθεση και να συλλέξουν τα πρώτα στοιχεία σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό. Η παρουσία των αρχών στο σχολείο αποσκοπούσε στην εξακρίβωση των γεγονότων και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου καθηγητή. Η σύλληψη έγινε έπειτα από την επίσημη καταγγελία της 16χρονης μαθήτριας για εξύβριση και χαστούκι, όπως αυτή διατυπώθηκε στις αρχές.

Μεταφορά στο αστυνομικό τμήμα για διερεύνηση

Μετά τη σύλληψη του 58χρονου εκπαιδευτικού, τόσο ο ίδιος όσο και η 16χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Η μεταφορά τους κρίθηκε απαραίτητη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη των καταθέσεων. Στο αστυνομικό τμήμα, αναμένεται να δοθούν οι επίσημες μαρτυρίες και να καταγραφούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το συμβάν.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το καταγγελλόμενο περιστατικό. Η παρουσία και των δύο εμπλεκομένων στο τμήμα είναι μέρος της τυπικής διαδικασίας για την εξέταση τέτοιων υποθέσεων.

Η εντολή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Παράλληλα με την αστυνομική διερεύνηση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Η ΕΔΕ αποτελεί μια εσωτερική διοικητική διαδικασία που έχει ως στόχο να διερευνήσει τις συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η εντολή για την άμεση διενέργειά της υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα εξετάσει όλα τα δεδομένα, τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Η ολοκλήρωση της ΕΔΕ αναμένεται να ρίξει φως στις πτυχές του περιστατικού, συμπληρώνοντας την αστυνομική έρευνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos