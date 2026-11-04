Συναγερμός στην Καισαριανή για ύποπτη βαλίτσα – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι του ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή της Καισαριανής, έπειτα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) να σπεύδει στο σημείο για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένες οδούς της περιοχής.

Εντοπισμός και άμεση κινητοποίηση

Η αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026, με αναφορές να κάνουν λόγο και για το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο, συγκεκριμένα μία βαλίτσα, στην περιοχή της Καισαριανής. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν γνώση του περιστατικού και έθεσαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η περιοχή του εντοπισμού της βαλίτσας αποκλείστηκε προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να επιτραπεί η απρόσκοπτη εργασία των ειδικών δυνάμεων.

Η επέμβαση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον εξειδικευμένο έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου, κλήθηκε και έσπευσε στην Καισαριανή ένα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ευρύτερα γνωστό ως ΤΕΕΜ. Τα στελέχη του ΤΕΕΜ έχουν αναλάβει την προσεκτική εξέταση της βαλίτσας, με βασικό σκοπό να διαπιστώσουν εάν ελλοχεύει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας ή κινδύνου.

Η παρουσία του ΤΕΕΜ είναι κρίσιμη σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς διαθέτουν την εξειδίκευση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή προσέγγιση και εξουδετέρωση πιθανών κινδύνων. Η επιχείρηση ελέγχου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εργάζονται προσεκτικά για την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμός περιοχής

Ως άμεσο και αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικά σημεία της Καισαριανής. Συγκεκριμένα, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί στη συμβολή, ή αλλιώς διασταύρωση, των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, μια ενέργεια που κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης και την προστασία του κοινού.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο του εντοπισμού της βαλίτσας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως ο απαραίτητος έλεγχος από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Εξέλιξη της κατάστασης και αναμονή ανακοινώσεων

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της ύποπτης βαλίτσας. Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία να παραμένει σχετικά με το τι μπορεί να κρύβει το αντικείμενο που εντοπίστηκε και κινητοποίησε την ΕΛΑΣ.

Οι αρχές αναμένεται να προβούν σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από το ΤΕΕΜ και υπάρξουν ασφαλή ευρήματα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, θα αποκατασταθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στις επηρεαζόμενες οδούς της Καισαριανής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki